DGAP-Adhoc: Fernheizwerk Neukölln AG: Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats

DGAP-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Fernheizwerk Neukölln AG: Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats



01.09.2022 / 13:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

WKN: 576790

ISIN: DE0005767909 Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

übermittelt an die Medien am 1. September 2022 um 13:30 Uhr Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats Nach dem Ausscheiden des Aufsichtsratsmitglieds Frau Dr. Tanja Wielgoß aus dem Aufsichtsrat und damit auch aus dem Amt der Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit Ablauf des 31. August 2022 hat der Aufsichtsrat heute, am 1. September 2022, das Aufsichtsratsmitglied Herr Stefan Preidt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Berlin, den 1. September 2022 FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT Die Vorständin Weigandufer 49 - 12059 Berlin 01.09.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

