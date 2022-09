Chevron: Schmeiß die Gelddruckmaschine an

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Chevron bei 182,40 US-Dollar Anfang Juni dieses Jahres und geriet kurzzeitig in Bedrängnis. Infolgedessen stürzte der Kurs auf die Verlaufshochs aus Anfang 2018 ab, wo eine nachhaltige Stabilisierung und Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends gelangen. Aktuell tut sich der Wert um den EMA 50 orientieren, die Ölförderkürzung der OPEC+ Staaten könnte aber wieder für rege Kapitalzuflüsse sorgen und dem Papier entsprechenden Auftrieb verleihen. Noch muss aber auf eine Auflösung der aktuellen Seitwärtsphase gewartet werden.

Support EMA 50

Obwohl die Ausgangslage für weitere Kursgewinne in der Chevron-Aktie vergleichsweise gut steht, sollte erst oberhalb der Vorwochenhochs von 166,83 US-Dollar ein Long-Investment mit Zielen an den aktuellen Jahreshochs von 182,40 US-Dollar in Erwägung gezogen werden. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne ist neutral zu bewerten, unterhalb von 149,00 US-Dollar würden allerdings Abschläge auf 140,00 und 133,88 US-Dollar drohen.