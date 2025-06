Heute ist in Deutschland ein Feiertag. Entsprechend dünn ist die Nachrichtenlage aus Deutschland und auch der Dax schwächelt aufgrund von geringem Handelsvolumen.

Die US-Indizes zeigen sich in der Vorbörse deutlich stärker. Die Marktteilnehmer blicken hoffnungsvoll auf die heute startenden Gespräche zwischen den USA und China zur Lösung des Handelskonfliktes.

Derweil berichtet Eli Lilly über wichtige Fortschritte bei der Marktdurchdringung für Abnehm-Medikamente in Indien. Als bevölkerungsreichtes Land der Erde sollte Indien doch prädestiniert sein, um dynamisches Wachstum zu liefern. Zumal Eli Lilly dort noch konkurrenzlos ist.

Robinhood-Aktien knickten am Freitag in der Nachbörse deutlich ein. Die Hoffnungen der Investoren auf eine Aufnahme in den S&P 500 verpufften. Was die Index-Kommission sich dabei wohl gedacht hat? Martin gibt eine Einschätzung der Situation ab.

Stark profitieren konnten allerdings die Aktien von Flugtaxi-Unternehmen Archer Aviation. Bedanken können sich die Aktionäre bei Donald Trump. Aber es gesellen sich auch weitere bullishe Nachrichten dazu.