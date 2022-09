Ethereum Kurs über 1.500-Dollar-Marke – „The Merge“ im Fokus

Ethereum Kurs tritt auf der Stelle – Geldpolitik und Upgrade „The Merge“ im Fokus

Das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether tritt am Montag und damit unmittelbar zu Wochenbeginn zunächst auf der Stelle. Auf Wochensicht verteuert sich der Kurs um rund sechs Prozent. Im Hinblick auf das anstehende Upgrade namens „The Merge“ dürften sich Anleger weiterhin warmlaufen. Allerdings bleibt insbesondere die Sorge vor weiterem geldpolitischen Gegenwind hierzulande bestehen.

Die Aussicht auf die technische Verbesserung der zugrunde liegenden Ethereum Blockchain dürfte Anleger dies- und jenseits des Atlantiks zunächst weiter bei der Stange halten. Das Upgrade namens „The Merge“ soll zu Mitte des Monats umgesetzt werden und die Technik skalierbarer, sicherer und nachhaltiger gestalten.

Geldpoltische Risiken bleiben schwelend und deckeln möglicherweise weitere Gewinne

Überschattet werden könnte das Event jedoch durch die derzeit schwelenden geldpolitischen Risiken dies- und jenseits des Atlantiks. In der Eurozone tagt am kommenden Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB), um über die zukünftige Geldpolitik zu entscheiden. Erwartet wird, dass der Währungshüter einen kräftigen Zinsschritt wagt und somit auch die Rezessionssorgen möglicherweise wieder befeuert. Konkret könnte damit ein Zinssprung um 75 Basispunkte gemeint sein.

Im August notierte die Teuerung bei 9,1 Prozent und damit so hoch wie nie zuvor seit der Euro-Einführung 1999. Im Kampf gegen die grassierende Inflation dürfte die EZB möglicherweise nun raschere Zinsschritte verfolgen und somit folgerichtig riskanten Anlageklassen wie etwa Ether Wind aus den Segeln nehmen. Die Aussicht auf steigende Zinsen kann die Attraktivität von zinstragenden Anlagen wie etwa US-Staatspapieren steigern.

US-Geldpolitik beschäftigt Anleger weiterhin – Furcht vor weiterem XXL-Zinsschritt

Dazu gesellen sich Risiken um die Fortsetzung der US-Geldpolitik. Bislang stochern auch Anleger jenseits des Atlantiks im Nebel, in welchem Umfang die US-Notenbank Federal Reserve in rund 2,5 Wochen auf ihrer Sitzung an den Zinsschrauben dreht. Gut möglich, dass auch hier das Tempo im Zinserhöhungszyklus weiter hochgehalten wird. Erst auf der vergangenen Juli-Sitzung hatte die Fed einen XXL-Zinsschritt von 75 Basispunkten gewagt und die Märkte in Aufruhr versetzt.