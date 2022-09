STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Siemens-Beteiligung gefragt

EUWAX

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Fluence Energy (WKN MD7SPR)

Seit gestern Nachmittag steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Knock-out-Call auf Fluence Energy ein. Fluence bietet Energiespeicherprodukte und

-dienstleistungen für erneuerbare Energien an. Das Unternehmen wurde 2018 von Siemens und dem US-Energieversorger AES gegründet. Im letzten Oktober ging Fluence an die Börse. Siemens und AES halten jeweils über 58,5 Millionen Aktien von Fluence Engergy.

2. Faktor-Long-Zertifikat auf Apple (WKN MA1HP0)

In ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf Apple steigen die Anleger an der Euwax ein. Apple wird heute Abend ab 19 Uhr einige neue Produkte vorstellen. Nach Medienberichten, wird die Vorstellung des neuen iPhone 14 dazugehören. Die Apple-Aktie legt im Vorfeld 0,5% auf 156,70 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QXA)

Zur Wochenmitte seigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Bis zur Bekanntgabe der nächsten Quartalszahlen am 27. Oktober will Shell eigene Aktien im Gegenwert von sechs Milliarden Euro zurückkaufen. Die Shell-Aktie gibt 0,8% auf 26,52 Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Nach einem positiven Start liegt der Euwax Sentiment seit 9 Uhr fast durchgängig im negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger setzen offenbar mehrheitlich wieder auf einen nachgebenden deutschen Leitindex.

