1&1 - Abwärtstrend vor dem Ende?

Mit dem Einbruch unter die Tiefs von September und Oktober 2021 wurden bei der Aktie von 1&1 die Pforten für eine Fortsetzung des langfristigen Abwärtstrends geöffnet. Dieser hatte sich nach einem Mehrfachhoch bei rund 28,00 EUR im November 2021 fortgesetzt und führte in Form eines schmalen Abwärtstrendkanals weiter in Richtung der Abwärtszielprojektion bei 15,09 EUR.

Aussichtsreicher Konter

Kurz vor der Marke gelang am Montag nach einer schwachen Eröffnung der erste deutliche Konter seit Anfang August. Dieser trieb den Wert wieder an den Bereich um 16,00 EUR. Sollte die laufende kleine Konsolidierung über 15,70 EUR enden, dürfte auch die Hürde bei 16,40 EUR wieder angegriffen werden. Ein Ausbruch über die Marke hätte die Fortsetzung der Erholung seit Montag bis 16,80 EUR und in Richtung der Oberseite des Trendkanals zur Folge. Dort verläuft mit der 17,11-EUR-Marke auch der nächste starke Widerstand, an dem die Aktie abprallen dürfte. Ein mittelfristiges Kaufsignal würde sich dagegen bei Kursen über 17,42 EUR ergeben.

Unter 15,70 EUR wäre der Anstieg seit Montag dagegen gekontert und nicht nur ein Rücksetzer an das Tief bei 15,40 EUR zu erwarten, sondern auch ein Test des Ziels bei 15,09 EUR. Dort könnte der nächste Bodenbildungsversuch starten und einen Einbruch auf das Tief von 2020 bei 13,29 EUR verhindern.

Charttechnisches Fazit: Im Rahmen des übergeordneten Abwärtstrends steht die Aktie von 1&1 vor einer Erholung bis 16,80 und 17,11 EUR. Ein mittelfristiges Kaufsignal wäre dagegen erst über 17,42 EUR aktiv.

