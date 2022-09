IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining leitet geophysikalische Flugmessung auf dem Urankonzessionsgebiet Yurichson ein

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining leitet geophysikalische Flugmessung auf dem Urankonzessionsgebiet Yurichson ein

8. September 2022 - Vancouver, B.C. - Medaro Mining Corp. (CSE:MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf seinem Urankonzessionsgebiet Yurichson in Saskatchewan eine geophysikalische Flugmessung eingeleitet hat. Das Unternehmen hat die Firma Terraquest Ltd. aus Markham (Ontario) mit der Durchführung von aeromagnetischen (per Hubschrauber), horizontalen gradiometrischen, radiometrischen und VLF-EM-Messungen über dem Konzessionsgebiet beauftragt. Insgesamt werden 7.117 Profilkilometer auf Linien in 50-Meter-Abständen mit einem Hubschrauber vermessen.

Charts zu den Werten im Artikel Medaro Mining

Eckdaten der Messung

- Insgesamt 7.117 Profilkilometer auf Linien in 50-Meter-Abständen; mit 1.029 Linien und 19 Verbindungslinien; Linienazimut 135°/315°; Verbindungslinienazimut 045°/225°

- Hochauflösende Aeromagnetik (fixer Ausleger an der Nase des Hubschraubers für sichere und niedrige Akquisition)

- Radiometrik (Einkristallpaket)

- Horizontalgradiometer - Feste Seitenausleger

- Matrix Digital, sehr niedrige Frequenz - Elektromagnetik (VLF-EM)

- Flugzeug vom Typ AStar 350 B2; mit Geländefreigabe 25-30 m Drapiermodus

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67366/Medaro_080922_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Flugbereich für die geophysikalische Messung

Das für die Messung zuständige Team ist in der KM147 Lamp Lighters Lodge, Saskatchewan, stationiert, die sich in der Nähe des Konzessionsgebiets Yurichson befindet. Die Messung wird voraussichtlich in der zweiten Septemberwoche abgeschlossen sein. Das Unternehmen wird über die Ergebnisse der Messung berichten, sobald diese vorliegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Michael R. Mulberry

CEO und Director

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Medaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South in James Bay, Quebec, und das Urankonzessionsgebiet Yurchison in Nord-Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Global Lithium Extraction Technologies Joint Venture beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: https://medaromining.com/ .

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Werbung

Investor Relations

E-Mail: info@medaromining.com

Tel: 604-800-0203

Web: https://medaromining.com/

Medaro Mining Corp.

Suite 220 - 333 Terminal Avenue

Vancouver, BC V6A 4C1

info@medaromining.com

+1 (604) 800-0203

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen in Bezug auf das Abkommen, die Barzahlungen, die Ausgabe von Aktien, die Explorationsausgaben und den Bonus, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67366

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67366&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA58404N1096

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.