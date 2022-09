ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Hermes auf 'Overweight' und Ziel auf 1450 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hermes von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 1340 auf 1450 Euro angehoben. In unsicheren Zeiten empfehle es sich auf besonders exklusive Marken zu setzen, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Luxuswarenbranche. Getreu diesem Motto empfiehlt die Expertin die Papiere des "High-End"-Modekonzerns Hermes und stuft den Uhrenhersteller Swatch ab./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2022 / 04:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 04:50 / GMT

