Robinhood - nimm es von den Reichen

Die Aktie von Robinhood ist kurz davor, nach oben auszubrechen. Ich möchte einen Trade aufbauen, der auf diesen Ausbruch abzielt. Mein Kursziel liegt bei 100 USD, es ist also ein etwas länger ausgerichteter Trade. Dazu kaufe ich einen Optionsschein am Geld. Die Laufzeit ist 18.12.2026. Damit haben wir genug Zeit, damit das Kursziel erreicht werden kann und erleiden in den ersten Monaten kaum Zeitwert-Verluste. Ich setze keinen Stopp, da ich aufgrund möglicherweise wieder anziehender Vola keinen Stopp verwenden möchte. Deswegen handele ich auch einen Optionsschein und kein KnockOut-Produkt.

