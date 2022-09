ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Post auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post nach dem jüngsten Kapitalmarkttag zum Expressgeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Gewinnentwicklung binnen der nächsten zwölf Monate sei in der Sparte zwar unklar, doch langfristig stehe diesem Bereich eine großartige Zukunft bevor, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Expressgeschäft mache inzwischen fast die Hälfte des Konzerngewinns aus, doch diese Verbesserung im Gewinnmix der Gruppe werde am Aktienmarkt noch weitgehend ignoriert./tav/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2022 / 09:47 / BST

Deutsche Post

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 09:50 / BST

