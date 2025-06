Tui und Fluggesellschaften schwach

(dpa-AFX) - Tui und die Aktien europäischer Airlines sind am Donnerstag mit überdurchschnittlichen Kursverlusten aufgefallen. Die Tui-Papiere fielen mit minus fünf Prozent an ihre 50-Tage-Linie zurück. Für Anspannung sorgen Signale aus dem Nahen Osten, die nichts Gutes verheißen.

So reduziert die USA aus Sicherheitsgründen ihr Botschaftspersonal im Irak. Offiziell gibt es dafür zwar keine Begründung. Unbestätigten US-Medienberichten zufolge sei es jedoch die Furcht vor einem bevorstehenden israelischen Angriff auf den Iran. Befürchtet wird, dass die Führung in Teheran in dem Fall Vergeltungsschläge gegen US-Ziele in der Region anordnen könnte.

Die Nachrichten hatten am Vorabend bereits die Ölpreise deutlicher steigen lassen, was die Treibstoffkosten von Airlines stärker in den Fokus rückt. Die Lufthansa-Aktie verlor im Vormittags-Handel rund 3,7 Prozent.

Bereits an der Wall Street hatten die Aktien von US-Airlines geschwächelt. American Airlines verloren etwa 6,6 Prozent. Zur Begründung wurden auch aktuelle Inflationszahlen mit weiter gesunkenen Ticketpreisen angeführt./ag/mis