FIRST SOLAR - Wichtige Hürde erreicht

Die Aktie des amerikanischen Solarunternehmens First Solar zeigte sich in den letzten Wochen in einer starken Verfassung und legte eine steile Rally. Im Mai 2022 notierte die Aktie im Tief bei 59,60 USD. in der letzten Woche erreichte sie ein Hoch bei 139,91 USD.

Diese Rally ist Teil eines sich aufweitenden Dreiecks. Die Begrenzungslinien laufen auseinander. Die Rally führte der Wert von der unteren zur oberen Begrenzung. In der letzten Woche erreichte er die obere Begrenzung dieses Dreiecks. Kurzzeitig notierte die Aktie sogar darüber, zu einem klaren Ausbruch kam es aber bisher nicht.

Der RSI 14 notiert seit mehreren Wochen im oberen Extrembereich. Die letzte Wochenkerze liegt mit einem kleinen Teil oberhalb stark aufgeweiteter Bollinger Bänder.

Konsolidierung droht

Die Aktie von First Solar hat sich in den letzten Wochen stark entwickelt, notiert aber nun an einer entscheidenden Hürde. Hier könnte es zu einer Konsolidierung in Richtung 101,86 USD oder sogar 86,31-83,73 USD kommen. Ein Verkaufssignal, das auf den Start einer derartigen Bewegung hindeutet, liegt aber nicht vor.

Sollte die Aktie aber stabil aus dem Dreieck nach oben ausbrechen, dann bestünde die Chance auf eine weitere Rally. Ein solcher Ausbruch wäre ein langfristiges Kaufsignal, das auf eine Rally gen 250 USD oder sogar 300 USD hindeuten würde. Dieses Signal kann es auch in einigen Wochen nach einer Konsolidierung geben.

Fazit: Der aktuelle Run in der Aktie von First Solar könnte in den nächsten Wochen pausieren.

