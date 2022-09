EQS-Adhoc: Hartwig Löger als Vorstandsvorsitzenden der Vienna Insurance Group und Peter Höfinger als seinen Stellvertreter vom Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates vorgeschlagen

EQS-Ad-hoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Schlagwort(e): Personalie

Hartwig Löger als Vorstandsvorsitzenden der Vienna Insurance Group und Peter Höfinger als seinen Stellvertreter vom Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates vorgeschlagen



14.09.2022 / 18:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) hat in seiner heutigen Sitzung den Beschluss gefasst, dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, Hartwig Löger per 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2027 zum Vorstandsvorsitzenden der VIG zu bestellen. Weiters hat der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates der VIG in seiner heutigen Sitzung den Beschluss gefasst, dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, Peter Höfinger per 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2027 zum Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden der VIG zu bestellen. Der Aufsichtsrat wird den diesbezüglichen Vorschlag in seiner nächsten Sitzung am 29. November 2022 behandeln. Rückfragen: VIENNA INSURANCE GROUP

