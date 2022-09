Call auf die Commerzbank: 63 Prozent Chance!

Das Management der Commerzbank überlegt bei den Filialen wieder den Rotstift anzusetzen. Aus 450 Außenstellen könnten 400 werden. Diese Kürzung sei das diskutierte Hauptszenario im Vorfeld der am 28. September anstehenden jährlichen Strategieklausur des Geldhauses. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen worden. Die Bank hatte ihr bisheriges Ziel von 450 Filialen bereits zur Jahresmitte erreicht. Noch Ende 2020 verfügte das Filialnetz über 800 Standorte. Die Führung der Bank ist zusätzlich mit dem steigenden Kostendruck aufgrund der explodierenden Energiekosten und der ansteigenden Löhne gefordert. Dank anwachsender Erträge hat die Bank bereits einige Sparpläne aufgeweicht. Dennoch sollten etwa 7.100 Stellen dem Rotstift zum Opfer fallen. Als Ausgleich ist der Ausbau digitaler Zugangswege geplant.

Zum Chart

Die Seitwärtskonsolidierung im Zeitraum Dezember 2020 bis Ende September 2021 wurde durch einen steilen Aufwärtstrend abgelöst, der parallel zum russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 gebrochen wurde. Die Abverkaufswelle der Commerzbank-Aktie war kurz, erreichte aber ein Ausmaß von rund 46 Prozent. Es folgte ein Rebound beginnend vom Tief am 7. März bei 5,17 Euro bis zum partiellen Hoch bei 7,73 Euro am 29. März. Die Ertragsverbesserung aufgrund der steigenden Zinsen und die Sparbemühungen haben den Kursverlauf gestärkt. Seit dem letzten Test der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange am 15. Juli bei 5,78 Euro hat sich eine Aufwärtssequenz ausgebildet. Am gestrigen Handelstag schloss der Aktienkurs bei 7,98 Euro und erweckte den Anschein, dass das partielle Hoch bei 9,41 Euro erreichbar sein könnte. Ein Test bis dahin wäre die Überwindung des Widerstandes bei 8,61 Euro.