DGAP-News: OTRS AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022: Strategische Ausrichtung auf wiederkehrende Erlöse macht sich bezahlt

DGAP-News: OTRS AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

OTRS AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022: Strategische Ausrichtung auf wiederkehrende Erlöse macht sich bezahlt



15.09.2022 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



OTRS AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022: Strategische Ausrichtung auf wiederkehrende Erlöse macht sich bezahlt Umsätze legen trotz volatiler Marktbedingungen um 7 % im Vergleich zum Vorjahr zu

Investitionen in innovative Software-Funktionalitäten sichern starke Marktstellung

Prognose für das Gesamtjahr 2022 bestätigt Oberursel 15. September 2022: Die OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37) hat heute ihren Halbjahresbericht 2022 veröffentlicht. Die OTRS AG, der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Service Management Suite OTRS, hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich abgeschlossen. Die Umsatzerlöse stiegen um 7,3 % im Vergleich zur Vorjahresperiode auf insgesamt TEUR 5.629 (erstes Halbjahr 2021: TEUR 5.247). Wesentlicher Wachstumstreiber war dabei der Anteil der wiederkehrenden Erlöse (Recurring Revenues), die sich um 11,6 % auf TEUR 5.186 (erstes Halbjahr 2021: TEUR 4.646) erhöhten und nunmehr einen Anteil von 92,1 % innerhalb der Gesamtumsätze einnehmen. Mit dem strategischen Fokus auf die Recurring Revenues, die insbesondere Jahresverträge mit Zugang zur OTRS Software in verschiedenen Ausprägungen sowie Security, Software Updates und Support enthalten, hat die OTRS AG die Planungssicherheit und Krisenresistenz ihres Geschäftsmodells unter zunehmend volatilen Bedingungen unter Beweis gestellt. Die Strategie, verstärkt auf wiederkehrende Erlösquellen zu setzen, erzeugt in Anbetracht von Unsicherheitsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg, der anziehenden Inflation, Energie-Knappheit sowie zunehmender Rezessionsrisiken eine stabilisierende Wirkung. Der eingeschlagene strategische Pfad bietet das Potenzial, anhand von Skaleneffekten überproportionale Erlös-, Margen- und Rohertragssteigerungen zu erzielen. Es zeigt sich, dass Innovation als Schlüsselbegriff für Produkte und Services in der Cloud zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird. Dies zeichnet sich als langfristiger, nachhaltiger Trend ab. Daher hält die OTRS AG an dem 2021 eingeleiteten Change-Prozess fest. Voraussetzung für künftiges Wachstum ist die ständige Aktualisierung und Verbesserung der Software-Funktionalitäten. Im ersten Halbjahr 2022 wurden die Softwareentwicklung und -verbesserung weiter vorangetrieben und TEUR 1.865 in ihre Weiterentwicklung investiert. Angesichts der angestrengten Situation auf den Märkten kommt der digitalen Transformation der Unternehmen vor allem im Hinblick auf notwendige Effizienzsteigerungen eine wichtige Bedeutung zu. Allerdings gestaltet sich die Bereitschaft seitens der Kunden, in technologische Umstellungen in Form neuer Tools zu investieren, aufgrund der aktuellen Umfeldbedingungen als zurückhaltend. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit entwickelte sich mit TEUR 842 im ersten Halbjahr 2022 dennoch planmäßig. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahreswert (TEUR 1.777) ist im Wesentlichen auf die gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode erhöhten Entwicklungsaufwendungen zurückzuführen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich erwartungsgemäß im Berichtszeitraum auf TEUR 681 gegenüber TEUR 1.451 in der Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im ersten Halbjahr 2022 TEUR 369 nach TEUR 1.108 in der Vorjahresperiode. Für das Geschäftsjahr 2022 wird an der Zielsetzung festgehalten, die Umsatzerlöse trotz der herausfordernden Marktbedingungen zu steigern. Dabei geht der Vorstand nun von einem Umsatzwachstum von ca. 4 % aus. Die prognostizierten Gesamtumsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2022 werden somit etwa EUR 11,5 Mio. (bisher: etwa EUR 11,8 Mio.) betragen. Die OTRS AG investiert auch im laufenden Geschäftsjahr in den Auf- und Ausbau des Know-hows, um seine starke Stellung im Markt weiter zu festigen und dem breiten Digitalisierungstrend folgen zu können. Sowohl diese Aufwendungen als auch die für die Softwareentwicklung und -verbesserung dürften im laufenden Geschäftsjahr zu einer im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Profitabilität führen. Detaillierte Angaben sind dem Halbjahresbericht auf der Unternehmenswebsite unter https://corporate.otrs.com im Bereich Investor Relations zu entnehmen. Über die OTRS AG Die OTRS AG ist der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Enterprise Service Management Suite OTRS, ausgezeichnet mit dem Gütesiegel SERVIEW CERTIFIED TOOL. Sie bietet Unternehmen ein branchenunabhängiges Solution Management für die strukturierte Kommunikation in Customer Service, IT Service Management und Security Management. Neben dem Kernprodukt OTRS sorgen die Sicherheitslösungen STORM und CONTROL für ein effizientes Incident Management und eine transparente Dokumentation gemäß Standards wie ISO 27001. Zu den Kunden der OTRS AG zählen unter anderem Lufthansa, Airbus, Porsche, BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), Max-Planck-Institut, Toyota und TUI Cruises. Das Unternehmen besteht aus der OTRS AG und ihren fünf Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V. (Mexiko), OTRS ASIA Pte. Ltd. (Singapur), OTRS Do Brasil Soluções Ltda. (Brasilien) und OTRS Magyarország Kft. (Ungarn). Die OTRS AG ist im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen unter: www.otrs.com. Kontakt: OTRS AG Zimmersmühlenweg 11 D-61440 Oberursel Tel: +49 (0)6172 681988-0 Fax: +49 (0)9421 56818 18 E-Mail: ir@otrs.com Internet: www.corporate.otrs.com Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Bahnhofstr. 8 D-82166 Gräfelfing/München Tel: +49 (0) 89 125 09 03-30 E-Mail: sh@crossalliance.de Internet: www.crossalliance.de

15.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de