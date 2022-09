EQS-News: Lenzing AG: Lenzing stellt auch am chinesischen Standort auf grünen Strom um

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Strategische Unternehmensentscheidung

Lenzing stellt auch am chinesischen Standort auf grünen Strom um

Schrittweise Umstellung auf Grünstrom reduziert jährliche CO 2 -Emissionen signifikant

-Emissionen signifikant Meilenstein bei der Umwandlung der Produktionskapazitäten auf Modalfasern der Marke TENCEL™

Nanjing – Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von holzbasierten Spezialfasern, baut ihr globales Ökostrom-Portfolio weiter aus und stellt auch ihren Produktionsstandort in Nanjing schrittweise auf grüne Energie um. Die chinesische Tochtergesellschaft Lenzing Nanjing Fibers bezieht damit ab 2023 Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen und reduziert ihre spezifischen CO 2 -Emissionen um 100.000 Tonnen pro Jahr. Erst kürzlich gab Lenzing die Umstellung ihres indonesischen Produktionsstandortes auf Grünstrom bekannt.

Lenzing hat sich 2019 als erster Faserhersteller zum Ziel gesetzt, ihre CO 2 -Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und bis 2050 klimaneutral zu sein. Dieses CO 2 -Reduktionsziel wurde von der Science Based Targets Initiative anerkannt. In Nanjing investiert Lenzing derzeit in die Senkung der CO 2 -Emissionen und in die Konvertierung einer Produktionslinie von Standardviscose auf 35.000 Tonnen Modalfasern der Marke TENCEL™. Der chinesische Standort wird damit ausschließlich nachhaltige Spezialfasern erzeugen.

„Die Nachfrage nach unseren holzbasierten, biologisch abbaubaren Spezialfasern nimmt stetig zu. Vor allem in Asien sehen wir ein enormes Wachstumspotenzial. Mit den Investitionen in China und auch an anderen Lenzing Standorten weltweit, können wir diese wachsende Nachfrage in Zukunft besser bedienen. Gleichzeitig marschieren wir weiter zielstrebig in Richtung einer CO 2 -freien Zukunft und hin zu einem Champion der Kreislaufwirtschaft“, so Robert van de Kerkhof, Chief Commercial Officer Fiber bei Lenzing.



Stärkung des Spezialfaserwachstums

Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Die Modeindustrie belastet die Umwelt mit ihrem Geschäftsmodell der „Fast Fashion“ und dem steigenden Verbrauch fossiler Rohstoffe bei der Textilproduktion in einem besonders extremen Ausmaß. Die nachhaltig erzeugten Spezialfasern der Marke TENCEL™ unterstützen Lenzings Kunden, vor allem Marken und Einzelhändler, dabei, ihren globalen Fußabdruck enorm zu verringern.

Spezialfasern sind die ganz große Stärke von Lenzing. 2024 sollen mehr als 75 Prozent des Faserumsatzes aus dem Geschäft mit holzbasierten, biologisch abbaubaren Spezialfasern der Marken TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™ und VEOCEL™ erzielt werden. Mit der Eröffnung des Lyocellwerks in Thailand im März 2022 sowie den Investitionen in die bestehenden Produktionsstandorte in China und Indonesien wird Lenzing ihren Anteil der Spezialfasern am Faserumsatz bereits bis 2023 auf deutlich über die angestrebten 75 Prozent steigern.

