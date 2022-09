MICROSOFT - Kommt jetzt die kalte Dusche?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 252,220 $ (Nasdaq)

Noch Ende Juli war die Aktie von Microsoft wie erwartet aus einem Konsolidierungsdreieck nach oben ausgebrochen und hatte eine starke Erholung begonnen. Diese endete allerdings am Kursziel bei 296,28 USD und wurde seither wieder abverkauft. Die Chance auf eine vorzeitige Bodenbildung und Trendwende wurde damit vergeben. Im Rahmen der Abwärtsbewegung wurden zudem die Unterstützung bei 269,05 USD und die dort verlaufende frühere Abwärtstrendlinie ein weiteres Mal unterschritten.

Jahrestief in unmittelbarer Reichweite

Im Anschluss an einen Einbruch an die Unterstützung bei 252,94 USD folgte zwar eine Erholung, diese scheiterte jedoch bei 269,05 USD und wurde von einer weiteren Verkaufswelle abgelöst. Dieser vorgestern begonnene Kursrutsch könnte nun mit einem Unterschreiten der Oberseite der früheren Dreiecksformation alle Ambitionen der Bullen zunichte machen und die Aktie von Microsoft direkt an das Tief vom Juni bei 241,51 USD ausverkaufen. An dieser Stelle könnte eine weitere Erholung folgen.

Bricht die Aktie anschließend allerdings auch unter den Support bei 238,60 USD ein, wäre eine Fortsetzung der Verkaufswelle an das Kursziel- und Unterstützungscluster bei 224,26 bis 225,35 USD wahrscheinlich.

In der derzeitigen Konstellation wäre erst ein Anstieg über 269,05 USD bullisch zu werten, dürfte in diesem Fall allerdings schon eine Kaufwelle bis an die übergeordnete Abwärtstrendlinie auf Höhe von 285 USD auslösen.

