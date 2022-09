Volkswagen legt bei den Auslieferungen nach Flaute wieder zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Stellt im ersten Satz des zweiten Absatzes richtig, dass die Auslieferungen im März und April besonders niedrig waren)

Hamburg (Reuters) - Nach mehreren Monaten mit rückläufigen Auslieferungen hat sich Volkswagen berappelt.

Charts zu den Werten im Artikel TRATON

Volkswagen (ADR)

Volkswagen ST

Volkswagen VZ

Im August gingen mit 700.100 Neuwagen weltweit knapp 13 Prozent mehr Fahrzeuge an die Kunden als vor Jahresfrist - der erste Zuwachs in diesem Jahr, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Besonders stark erholte sich das Geschäft in China, dem größten Markt der Wolfsburger, wo im zurückliegenden Monat mit 297.300 Einheiten fast ein Viertel mehr Fahrzeuge zu den Kunden rollten. Dagegen schrumpften die Auslieferungen in Osteuropa wegen des Ukraine-Kriegs um ein Drittel auf 31.600 Fahrzeuge. In Nordamerika übergab Volkswagen gut 15 Prozent mehr Fahrzeuge als vor einem Jahr.

Werbung

Im März und April waren die Auslieferungen vor allem wegen des Lockdowns in China besonders niedrig gewesen. Danach erholte sich das Geschäft. Im Juli hatte der Absatz noch leicht unter dem des Vorjahres gelegen. Der August war nun der erste Monat mit einem starken Zuwachs. Seit Jahresbeginn lieferte der weltweit zweitgrößten Autobauer 5,3 Millionen Fahrzeuge seiner Pkw- und Lkw-Marken aus, ein Rückgang um 16,2 Prozent.

Unter den Pkw-Marken legte Porsche mit plus 26,7 Prozent im August besonders stark zu, gefolgt von der Hauptmarke VW, die ihre Auslieferungen um 17,5 Prozent steigerte. Die Lkw- und Bushersteller MAN und Scania, die von der Tochter Traton geführt werden, steigerten die Auslieferungen ebenfalls zweistellig.

(Bericht von Jan C. Schwartz; redigiert von Sabine Wollrab und Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)