DRÄGERWERK - Jahrestiefs werden durchschlagen

Im November 2021 kam es zu einem massiven Kurseinbruch bei der Drägerwerk-Aktie, dem sich noch einige Wochen fallender Kurse anschlossen. Im Januar wurde dann eine erste größere Erholungsbewegung gestartet, den Verkäufern ging der Schwung aus. Zwar wurden in den folgenden Monaten immer wieder neue Jahrestiefs markiert, größerer Druck nach unten kam jedoch nicht auf. In der Summe pendelte sich der Wert seitwärts ein. Das Jahr 2022 kann bisher also als große, trendlose Seitwärtsrange bezeichnet werden. Jetzt versuchen die Bären einen Ausbruch nach unten.

Verkaufssignal könnte entstehen

Hat der laufende Ausbruch unter den Support bei 45,50 - 45,60 EUR zum Tages- und Wochenschluss hin Bestand, entstehen Verkaufssignale. Eine neue Abwärtsbewegung könnte gestartet werden, Abwärtsziele lägen bei 43,26 und 41,24 - 41,68 sowie später am 2019er Tief bei 38,32 EUR.

Gelingt hingegen die Verteidigung der Seitwärtsrange und eine Rückkehr über 46,60 EUR, wären Verkaufssignale zunächst abgewendet. Innerhalb der Seitwärtsrange könnte es dann zu weiteren Erholungssequenzen bis 48,70 sowie 50,20 oder 52,40 - 52,50 EUR kommen. Oberhalb von 52,50 entstehen kleine Kaufsignale für einen Anstieg bis 55,55 - 55,70 EUR.

Fazit: Die aktuelle Kursschwäche mahnt zur Vorsicht, die Auflösung der monatelangen Seitwärtsrange nach unten könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen. Drehen die Käufer das Ruder jetzt schlagartig, eröffnen sich nach einem Fehlausbruch nach unten hingegen sofort neue Erholungschancen.

