Original-Research: Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Scherzer & Co. AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Scherzer & Co. AG Unternehmen: Scherzer & Co. AG ISIN: DE0006942808 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2022 Empfehlung: Kaufen seit: 20.09.2022 Kursziel: 3,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 15.09.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Erstes Halbjahr 2022 trotz schwierigen Umfelds mit Gewinn Auch als Spezialist für Sondersituationen kann sich die Scherzer & Co. AG letztlich nicht gänzlich der allgemeinen Börsenentwicklung entziehen. Dies wird bei Betrachtung der Zahlen zur ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2022 deutlich. So konnten die Kölner zwar ein durchaus beachtliches Ergebnis aus Finanzinstrumenten erzielen, dieses wurde jedoch nahezu vollständig durch - stichtagsbezogene - Abschreibungen auf den Wertpapierbestand kompensiert. Gleichwohl fiel das Halbjahresergebnis aber positiv aus. Wesentlich aussagefähiger zur Beurteilung des Unternehmenserfolgs ist unserer Ansicht nach allerdings die Entwicklung des NAV (Net Asset Value - innerer Wert) der Scherzer-Aktie, der auch die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven abbildet. Dieser ging unter Einrechnung der Ende Mai geflossenen Dividendenzahlung in den ersten sechs Monaten 2022 lediglich um 3 Prozent zurück. Dagegen verlor der DAX in diesem Zeitraum satte 19,5 Prozent. Somit performte Scherzer auch im derzeit schwierigen Umfeld erneut signifikant besser als der deutsche Leitindex. Dabei zahlte sich auch die an die DAX-Entwicklung gekoppelte Portfolioabsicherung, die in den letzten drei Geschäftsjahren negative Ergebnisse beigesteuert hatte, nun wieder massiv aus. Insgesamt verspricht der von Scherzer verfolgte opportunistische Investmentansatz mit einem ausgewogenen Portfoliomix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments und Fokus auf Sondersituationen auch in den aktuell unruhigen Zeiten eine gewisse Resilienz. Vor diesen Hintergründen bleiben wir zuversichtlich, dass die Gesellschaft mit ihren breit in der Small- und Mid-Cap-Szene vernetzten Investmentspezialisten ihre erfolgreiche Entwicklung auch weiterhin fortsetzen und mittel- und langfristig eine nachhaltig überdurchschnittliche Performance erzielen kann. Dabei kommt die Überzeugung des Vorstands von der eigenen Strategie auch dadurch zum Ausdruck, dass dieser direkt und indirekt mehr als 1,7 Millionen Scherzer-Aktien entsprechend etwa 5,8 Prozent des Grundkapitals hält. Und angesichts der Verpflichtung, die Hälfte der Netto-Tantiemen in eigene Papiere zu investieren, dürfte dieser Anteil auch zukünftig weiter steigen. Bei Ansatz unseres in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV auf 3,40 Euro zurückgenommenen Kursziels weist der Scherzer-Anteilsschein aktuell ein Kurspotenzial von gut 18 Prozent auf. Daher bestätigen wir unser "Kaufen"-Rating. Insbesondere für mittel- bis langfristig orientierte Anleger sowie für Investoren mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements aber nicht selbst eingehen können oder wollen, stellt der Titel dabei unseres Erachtens ein interessantes Anlageinstrument dar. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25497.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Duesseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 24 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Buero Muenster: Postfach 48 01 10 D-48078 Muenster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °