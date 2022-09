Veränderungen in der Geschäftsleitung von HIAG

HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Medieninformation Medieninformation (PDF) Basel, 20. September 2022 – Rico Müller, Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung von HIAG, hat sich entschieden, das Immobilienunternehmen aus persönlichen Gründen auf Ende Oktober 2022 zu verlassen. Mit seiner hohen Fachkompetenz war Rico Müller massgeblich bei der Neugestaltung des Finanzbereichs sowie am erfolgreichen Aufbau der Nachhaltigkeitsberichterstattung von HIAG beteiligt. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von HIAG danken ihm herzlich für sein grosses Engagement und wünschen ihm für seine weitere Laufbahn alles Gute. Der Prozess zur Bestimmung der Nachfolge ist eingeleitet worden. Bis die Position wieder besetzt ist, übernimmt Dr. Christian Wiesendanger, Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Finanzausschusses von HIAG, die Verantwortung für den Führungsbereich des CFO. Kontakt Marco Feusi

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

marco.feusi@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

investor.relations@hiag.com

www.hiag.com Unternehmenskalender 27. September 2022 HIAG Capital Market Day 14. März 2023 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022 27. April 2023 Ordentliche Generalversammlung 28. August 2023 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.8 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.6 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 810’000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit über 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von rund CHF 2.98 Mrd. Das Portfolio umfasst 44 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

