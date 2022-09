TAGESVORSCHAU: Termine am 23. September 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. September

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 07/22 und 08/22 FRA: Airbus Group, Fortsetzung Capital Markets Day (22.-23.9.22) TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 07/22 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q2/22 09:00 ESP: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Ungarn SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag + 0900 Erste Lesung des Finanzpakets der Koalition zum Defizitausgleich bei den gese.tzlichen Krankenkassen + 10.20 Beratung über Antrag CDU/CSU-Fraktion Folgen der Energiekrise; Union fordert unter anderem Abschaffung der Gasumlage + 11.40 Debatte über Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung + 13.10 Erste Lesung geplanter Regelungen zum Kurzarbeitergeld + 14.40 Erste Lesung geplanter Regelungen zur Aufteilung von CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern 09:30 DEU: Verbraucherschutz-Tag der europäischen Aufsichtsbehörden Bankenaufsicht (EBA), Versicherungsaufsicht (EIOPA) und Finanzaufsicht (ESMA) 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden 10:00 DEU: Bundesbank-Fachtagung: «Digitalisierung als Gamechanger - Implikationen für Finanzindustrie und Aufsicht» u.a. mit Jan Ceyssens, Head of Digital Finance Unit Europäische Kommission 14:00 DEU: Mündliche Verhandlung im Streit zwischen Edeka und Coca-Cola über die Fortsetzung der Belieferung der Einzelhandelskette 14:30 DEU: Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) bei SchwörerHaus KG 20:00 DEU: Auftakt «Zeitenwende on tour» - Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert mit Bürgern die Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik u.a. mit Bundesinnenministerin Christine Lambrecht + 20.00 Neuss: Townhall mit Norbert Röttgen zur Bedeutung der Zeitenwende für Deutschland und NRW, zum Krieg in der Ukraine oder auch zur Energiepolitik DEU: Thementag «Kommunaler Transport» bei der Internationalen Automobil-Ausstellung «IAA Transportation» für Nutzfahrzeuge HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi