Projektgesellschaft Laxxon Medical erreicht wichtigen Meilenstein



26.09.2022 / 07:00 CET/CEST



US-Patent für die sequenzielle Freisetzung mehrerer Medikamente in pharmazeutischen Dareichungsformen

US-Patent für die sequenzielle Freisetzung mehrerer Medikamente in pharmazeutischen Dareichungsformen

Stärkung der Position des geistigen Eigentums von Laxxon Medical auf dem Pharmamarkt Xlife Sciences AG (SIX: XLS) freut sich bekannt zu geben, dass ihre Projektgesellschaft Laxxon Medical vom United States Patent and Trademark Office (USPTO) das US-Patent 11,419,824 B2 für die kontrollierte Verabreichung von einem oder mehreren pharmazeutischen Wirkstoffen innerhalb eines Arzneimittel-Abgabesystems über orale Darreichungsformen erhalten hat. Das Patent deckt die sequentielle Freisetzung von mindestens zwei pharmazeutischen Wirkstoffen (API) innerhalb eines Drug-Delivery-Systems (DDS) ab, das mittels 3D-Druck entwickelt und hergestellt wird. Multi-Drug-Medikamente und 3D-Druck sind stark aufstrebende Entwicklungen in der Pharmaindustrie. Diese neuen Technologien verschieben die Grenzen der Medizin und definieren die nächste Generation der Arzneimittel; individualisierte und massgeschneiderte Medikamente spielen in der Zukunft der Arzneimittelherstellung eine immer wichtigere Rolle. Das Patentportfolio von Laxxon besteht aus mehr als 150 eigenen und einlizensierten Patenten und Patentanmeldungen, die mehr als 3'000 Patentansprüche umfassen. Das Portfolio umfasst Patente und Anmeldungen, die sich auf Methoden und Geräte für Arzneimittel-Abgabesysteme beziehen. Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, kommentierte: «Dieses Patent etabliert Laxxon Medical als führendes Unternehmen auf dem Markt für 3D-gedruckte Arzneimittel. Wir gratulieren dem engagierten Laxxon-Team zum Erreichen dieses wichtigen Meilensteins in der Entwicklungsstrategie des Unternehmens.» Die Drug-Delivery-Systeme (DDS) von Laxxon Medical sind im 3-D-Siebdruck hergestellte orale, intra- oder transdermale pharmazeutische Applikationsformen, die aufgrund der präzisen Anordnung der Wirkstoffe innerhalb des DDS die massgeschneiderte Verabreichung und das Freisetzungsprofil einer oder mehrerer Wirkstoffe bei einem Patienten (Mensch oder Tier) ermöglicht. Die DDS von Laxxon Medical optimieren die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik, was zu verbesserten klinischen Ergebnissen und beispielsweise weniger Nebenwirkungen führen kann, während gleichzeitig weniger Wirkstoffe benötigt werden als bei herkömmlichen Medikamenten.

