UNITEDHEALTH - Aktie hängt am seidenen Faden

UnitedHealth Group Inc. - WKN: 869561 - ISIN: US91324P1021 - Kurs: 513,610 $ (NYSE)

Die Aktie von UnitedHealth ist das Schwergewicht im Dow Jones. In diesem Jahr entwickelte sich diese Aktie deutlich besser als der Index. Sie markierte am 14. April ihr aktuelles Allzeithoch bei 553,29 USD. Nach einer Korrektur auf 449,70 USD kletterte sie am 19. August wieder an ihr Allzeithoch.

Diese Hürde erwies sich allerdings als zu hoch. Der Wert prallte nach unten ab und schloss das Aufwärtsgap vom 15. Juli. Seit einigen Tagen läuft die Aktie auf der Unterkante dieses Gaps bei 505,89 USD seitwärts. Auf der Oberseite scheiterte die Aktie zuletzt zweimal im Bereich um 527,89 USD.

Trotz der Verluste in den letzten Tagen weist die Aktie noch eine positive Jahresperformance auf. Aktuell notiert sie 2,28 % über dem Jahresschlusskurs 2021.

Weitere Verkaufswelle droht

Sollte die Aktie des Krankenversicherers UnitedHealth unter 505,89 USD abfallen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal würde zunächst auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 449,70 USD hindeuten. Je näher die Aktie dieser Marke käme, umso größer würde dann aber auch die Gefahr eines Doppeltops werden. Dafür müsste der Wert stabil unter 449,70 USD abfallen. Kommt es dazu, ergäbe sich ein rechnerisches Ziel bei 365,50 USD.

Bricht die Aktie allerdings über 527,98 USD, dann käme es zu einem kurzfristigen Kaufsignal. Die Aktie könnte in diesem Fall erneut an ihr Allzeithoch ansteigen.

Fazit: Die UnitedHealth-Aktie steht kurz vor einem Verkaufssignal, das den kursverlauf für einige Wochen prägen könnte. Da die Aktie das Schwergewicht im Dow ist, könnte dieses Signal auch den Index belasten.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)