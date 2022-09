Druckabfall in Nord-Stream-Pipelines - Keine Folgen für Versorgung

Berlin (Reuters) - In den Erdgas-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ist es zu einem Druckabfall gekommen.

Beide Stränge der Nord-Stream-1-Pipeline fallen deshalb für einen Monat aus. Es handele sich um die Anschlussleitungen Opal und Nel, teilt die Betreibergesellschaft am Montagabend mit. Die Störung an der Greifswalder Erdgasübernahmestation werde voraussichtlich vom 26. September bis zum 26. Oktober andauern. Bei der Pipeline Nord Stream 2 wurde ein Leck in der Nähe der dänischen Insel Bornholm entdeckt. Über beide Erdgasleitungen fließt nach den Sanktionen des Westens gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs kein Gas.

Die Bundesnetzagentur sieht nach dem Druckabfall in der Nord-Stream-1-Pipeline keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit. "Wir sind dabei, im Austausch mit dem Bundeswirtschaftsministerium und den betroffenen Behörden auch hier den Sachverhalt aufzuklären. Aktuell kennen wir die Ursachen für den Druckabfall nicht", teilt ein Sprecher der Behörde mit. "Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit sehen wir nicht", ergänzt er. Es fließt seit dem russischen Stopp der Lieferungen Anfang September kein Gas mehr durch Nord Stream 1. Die Speicherstände steigen dennoch weiter kontinuierlich an. Sie liegen der Behörde zufolge aktuell bei rund 91 Prozent. Das Bundeswirtschaftsministerium äußerte sich ähnlich.

Werbung

Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller bezeichnete nach dem Druckabfall in den Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 die Lage als "angespannt".

In der Erdgaspipeline Nord Stream 2 sei der Druck in der Nacht auf sieben Bar von 105 Bar gesunken, teilte der Pipeline-Betreiber mit. Die umstrittene milliardenteure Pipeline von Russland nach Deutschland ist zwar fertig gebaut, hat aber wegen des russischen Einmarschs in der Ukraine keine Betriebsgenehmigung. Die Bundesregierung arbeitet nach eigenen Angaben mit den dänischen Behörden zusammen, um die Ursache für den Vorfall zu finden. Schiffe müssen dänischen Seebehörden zufolge das Gebiet vor Bornholm aus Sicherheitsgründen umfahren.

(Bericht von Thomas Escritt und Stine Jabocsen, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)