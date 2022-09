EQS-News: TERRAGON AG: Geschäftsbetrieb wird eingestellt

EQS-News: TERRAGON AG / Schlagwort(e): Insolvenz

TERRAGON AG: Geschäftsbetrieb wird eingestellt



27.09.2022 / 09:00 CET/CEST

TERRAGON AG: Geschäftsbetrieb wird eingestellt Berlin, 27. September 2022 – Der vorläufige Insolvenzverwalter über das Vermögen der TERRAGON AG hat den Vorstand darüber informiert, dass der Betrieb des Unternehmens zum 30. September 2022 stillgelegt wird. Da bislang keine Einigung mit Interessenten für den Geschäftsbetrieb bzw. die verbleibenden Assets erzielt werden konnte, sieht sich der vorläufige Insolvenzverwalter zu dieser Maßnahme veranlasst, um eine mögliche Verringerung der Insolvenzmasse zu vermeiden. „Für die drei Projekte in Duisburg, Wilhelmshaven und Dortmund mit einem Investitionsvolumen von rund 250 Mio. Euro konnte keine tragfähige Lösung mit den potenziellen Investoren gefunden werden. Das ist die wesentliche Ursache, dass es nicht weiterging“, erläutert Dr. Michael Held, als Geschäftsführer der Held Beteiligungen der Hauptaktionär der TERRAGON AG. Erschwerend kam die hohe Unsicherheit aufgrund der Energiekrise und steigender Baukosten hinzu, die sich auf die Herstellungskosten der Projekte auswirkte, so Dr. Michael Held. Dies und der Druck auf die Verkaufspreise durch die aktuelle Zinsentwicklung hätten die Rahmenbedingungen weiter verschärft, erläutert Held. „Die beiden Leuchtturmprojekte VILVIF Berlin und VILVIF Hamburg werden nun von unseren Joint Venture-Partnern weitergeführt“, erläutert Held. „Mit diesen Projekten haben wir Maßstäbe für das Senior Living in Deutschland gesetzt. Es ist bitter, dass TERRAGON diesen Weg nicht fortsetzen kann.“ Mit einer exzellenten Datenbasis und einer umfangreichen Projektpipeline war die TERRAGON AG Marktführer in der Projektentwicklung für Senior Living-Projekte. Das Unternehmen hatte Ende Juni Insolvenzantrag gestellt. Vorhergegangen war eine Reihe von Problemen bei den laufenden Projektentwicklungen. Ursachen lagen hauptsächlich in Kostensteigerungen und verlängerten Projektlaufzeiten durch die Corona-Krise und die Kostenexplosion aufgrund des Ukraine-Krieges. Die Projektgesellschaften zu den Standorten Duisburg, Wilhelmshaven, Dortmund und Murnau sind von der Insolvenz nicht betroffen. Für die Übernahme dieser Gesellschaften und die Fortführung dieser Projekte finden Gespräche mit Investoren in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter und den beteiligten Partnern statt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die von TERRAGON entwickelten und errichteten Senior Living-Einrichtungen von der Insolvenz nicht betroffen sind, da diese nicht die dortigen Betreibergesellschaften betrifft. Kontakt: TERRAGON AG Olaf Urban-Rühmeier

