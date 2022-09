LAM RESEARCH - Das kann noch bitter werden

Lam Research Corp. - WKN: 869686 - ISIN: US5128071082 - Kurs: 381,650 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Lam Research startete im Oktober 1990 nach einem Tief bei 0,667 USD zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung, welche die Aktie trotz der einen oder anderen großen Korrektur bis in den Januar 2022 hinein auf das aktuelle Allzeithoch bei 731,85 USD führte.

Seit diesem Hoch befindet sich der Halbleiterwert in einer Korrektur. Dabei fiel er im Juni auf die Unterstützung bei 387,69 USD zurück. Anschließend erholte sich der Aktienkurs zwar, aber in der letzten Woche kam es zu einem Bruch der Unterstützung bei 387,69 USD. In dieser Woche notiert der Wert weiterhin knapp unter dieser Marke.

Verkaufswelle kann weitergehen

Die Aktie von Lam Research befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer schwierigen Lage. Aktuell droht eine Fortsetzung der Korrekturbewegung. Der nächste wichtige Unterstützungsbereich liegt erst bei 308,86 USD, dem log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020. Sollte dieser auch nicht halten, droht sogar ein Test des Aufwärtstrends seit 1990, was einem kompletten Abverkauf der Rally ab März 2020 bedeuten würde.

Eine schnelle Rückkehr über 387,69 USD wäre nicht im Ansatz mit einer Trendwende gleichzusetzen. Allerdings könnte sich die Aktie dann für einige Tage bis wenige Wochen in Richtung 470 USD erholen. Ein mittelfristiges prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 532,35 USD. Dann wäre Platz in Richtung Allzeithoch.

Fazit: Die Bären haben klar Vorteile, auch wenn der Durchbruch durch die Unterstützung bei 387,69 USD noch knapp ist.

Lam Research Corp.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)