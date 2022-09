Trading-Chance Deutsche Telekom: Das ist die Chance für die Bullen

Werbung

Der Lack des Überfliegers ist jetzt zwar erst einmal ab. Aber die Aktie der Deutschen Telekom hat gestern eine mittelfristig entscheidende Unterstützung verteidigt, das bietet die Chance, die jüngsten Zwischenhochs erneut anzusteuern. Eine Trading-Chance Long.

Der Bereich um 17,80 Euro war schon eine wichtige Wendemarke, bevor die 200-Tage-Linie dort ankam. Aber jetzt ist sie dort, verstärkt diesen Support entscheidend. Und genau dort gelang es gestern, die kurzzeitig schon darunter gerutschte Telekom-Aktie zum Handelsende wieder über diesen Bereich zu heben. Damit wäre zu überlegen, bei dem an dieser Stelle am 15. Juli vorgestellten Short-Trade den Gewinn mitzunehmen und spekulativ die Seiten zu wechseln.

Die T-Aktie als ein relativ stabil wirkender Fels in der Brandung

Zwar ist es weniger eine Frage des „Ob“, wenn es darum geht, wie die Bilanz der Deutschen Telekom im dritten Quartal auf höhere Kosten und defensive Verbraucher reagiert hat. Aber man darf davon ausgehen, dass der Konzern weniger unter Druck geraten ist und auch weiterhin stabiler laufen wird als die vielen deutlich konjunktursensibleren Unternehmen im DAX. Weil man davon ausging, lief diese Aktie über Monate besser als der Index. Dieser Vorsprung ist zwar zuletzt deutlich zusammengeschmolzen, aber:

Die Käufe am deutschen Aktienmarkt, die gestern ab der Mittagszeit einsetzten, können zu einer Gegenbewegung nach oben werden, bei der die meisten Investoren aber von vornherein wissen, dass es in einem Umfeld wie diesem nicht für eine echte, tragfähige Wende reichen wird. Warum sollten sie sich mit ihren Käufen daher nicht lieber auf Aktien wie die Telekom fokussieren, die man unter dem Strich als relativ stabil einordnen kann?

Quelle: marketmaker pp4

Die Motivation, hier zuzugreifen, entstand gestern durch einen Intraday-Turnaround, der nicht nur einen potenziell bullischen „Hammer“ im Candlestick-Chart hervorbrachte. Es gelang dadurch auch, die Kreuzunterstützung aus der 200-Tage-Linie bei 17,71 Euro und der seit Februar von beiden Seiten mehrfach angelaufenen Wendemarke bei 17,80 Euro zum Handelsende zurück zu erobern, nachdem sie mit einem Tagestief von 17,506 Euro schon deutlich unterboten war. Das bietet eine Einstiegschance auf der Long-Seite, die man in diesem Umfeld zwar unbedingt als Trading einstufen sollte, die aber den Vorteil eines ideal eng platzierbaren Stop Loss bietet. Denn sollte die Telekom-Aktie das gestrige Tagestief deutlicher unterbieten, wäre das Long-Setup sofort vom Tisch.

Hoch spekulatives Long-Setup mit engem Stop Loss

Wir haben ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 14,480 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 5,07. Den Stop Loss würden wir, auf die Aktie bezogen, bei 17,30 Euro ansetzen, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von 2,80 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Deutsche Telekom lautet VX8FK0.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 19,39 Euro, 19,61 Euro

Unterstützungen: 17,82 Euro, 17,71 Euro, 14,47 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Deutsche Telekom

Basiswert Deutsche Telekom WKN VX8FK0 ISIN DE000VX8FK06 Basispreis 14,480 Euro K.O.-Schwelle 14,480 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 5,07 Stop Loss Zertifikat 2,80 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.