Allianz-Aktie: Hinein in diesen 700-Mrd.-US-Dollar-Markt

Bei der Allianz-Aktie (WKN: 840400) läuft es dieser Tage mit Blick auf den Aktienkurs nicht unbedingt perfekt. Die Marke von 160 Euro konnte nicht gehalten werden. Unter anderem deswegen nicht, weil Hurrikan Ian vermutlich für etwas Unsicherheit sorgt, aber auch der Gesamtmarkt weiterhin schwächelt.

Allerdings gibt es auch positive Neuigkeiten. Diese zum Beispiel: Das Management rüstet den Gesamtkonzern für einen Markt, der 700 Mrd. US-Dollar betragen kann, und somit Wachstumsmöglichkeiten bereithält. Wie genau? Das soll uns heute etwas näher interessieren.

Allianz-Aktie: 700-Mrd.-US-Dollar-Markt!

Bei der Allianz-Aktie hat es jedenfalls erneut einen Zukauf gegeben. Die Digital-Unit Allianz X hat demnach das Unternehmen simplesurance vollständig gekauft. Bereits im Jahre 2019 investierte das Investmentteam in eine Minderheitsbeteiligung, die nun entsprechend ausgebaut worden ist.

Aber was macht simplesurance noch gleich? Genau! Das Unternehmen ist im Bereich der Embedded Insurance aktiv. Das heißt, dass es versucht, ein personalisiertes Versicherungsangebot für möglichst viele und vor allem alltägliche Dinge anzubieten. Zum Beispiel dem Kauf eines Smartphones oder anderer Wertgegenstände, für die man nicht unbedingt einen aufwendigen Research betreiben möchte. Personalisierte, digitale Angebote stehen entsprechend im Vordergrund, und das in einem größeren Gesamtmarkt.

Für die Allianz-Aktie winkt somit ein großer Markt von bis zu 700 Mrd. US-Dollar im Jahre 2030, den man mit diesem Insurtech angreift. Aber natürlich: Es braucht Zeit, bis sich das entwickelt. Unternehmen wie N26 oder auch Heycar nutzen diese Technologie bereits. Das heißt, dass sich der Direktversicherer durchaus mit einem relevanten Player in einem überaus relevanten Markt rüstet.

Weiterhin günstig …

Die Allianz-Aktie arbeitet konsequent weiter daran, auch in der digitalen Landschaft in Form zu bleiben. Foolishe Investoren sollten das weiterhin als starke Qualität sehen, die langfristig orientiert Werte schaffen kann. Eine Ausgangslage, die nicht unbedingt eingepreist erscheint.

Derzeit notiert die Allianz-Aktie auf einem Aktienkurs in Höhe von 159 Euro. Mit einem um Sondereffekte bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 8,4 und inzwischen 6,8 % Dividendenrendite nähert sich das Bewertungsmaß einer wirklich preiswerten Lage an. Natürlich sind solche Unternehmensmeldungen nicht der schnelle Gamechanger oder der rasante Wachstumstreiber. Aber wir erkennen, dass es eine solide Perspektive gibt, auch im Hinblick auf eine sich in Zukunft wohl verändernde Versicherungsbranche.

Der Artikel Allianz-Aktie: Hinein in diesen 700-Mrd.-US-Dollar-Markt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

