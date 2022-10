CARL ZEISS MEDITEC - Jetzt könnten die Bullen übernehmen

Carl Zeiss Meditec AG - WKN: 531370 - ISIN: DE0005313704 - Kurs: 105,850 € (XETRA)

Die Tiefs vom Mai und Juni bei 104,75 und 104,55 EUR bildeten bei der Aktie von Carl Zeiss einen bullischen Doppelboden aus, der in eine Kaufwille bis 145,95 EUR mündete. An diesem Hoch drehte die Aktie allerdings nach unten ab und brach wie in der letzten stock3-PLUS-Analyse erwartet bis an diese Tiefs ein. Knapp darunter bei 101,75 EUR drehte der Wert zuletzt nach Norden und trat wieder in den Abwärtstrendkanal ein.

Sollte die Aktie jetzt das kleine Zwischenhoch bei 108,55 EUR überschreiten, wäre mit einer Fortsetzung der Erholung in den Bereich um 112,00 und die Oberseite des Abwärtstrendkanals bei rund 115,00 EUR zu rechnen. Ob die Bullen die Trendlinie durchbrechen können, ist aktuell noch fraglich.

Fällt die Aktie dagegen erneut unter die Kreuzunterstützung im Bereich von 104,00 EUR zurück, wäre mit weiteren Abgaben bis zur mittelfristigen Supportmarke bei 98,00 EUR zu rechnen.

Carl Zeiss Meditec Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)