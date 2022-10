EQS-Adhoc: Metalcorp Group will die Rückzahlung ihrer 2022 fälligen 7,0 % Schuldverschreibungen verschieben und vorsorglich Anleihegläubigerabstimmungen einberufen

EQS-Ad-hoc: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Metalcorp Group will die Rückzahlung ihrer 2022 fälligen 7,0 % Schuldverschreibungen verschieben und vorsorglich Anleihegläubigerabstimmungen einberufen



03.10.2022 / 11:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Metalcorp Group will die Rückzahlung ihrer 2022 fälligen 7,0 % Schuldverschreibungen verschieben und vorsorglich Anleihegläubigerabstimmungen einberufen



Luxemburg, 3. Oktober 2022 – Die Metalcorp Group S.A. teilt mit, dass die eingeplanten Mittel für die Rückzahlung ihrer 7,0 % Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022, die noch im Nennbetrag von 69.885.000 Euro valutieren (die „Schuldverschreibungen 2022“), aufgrund einer Kombination von Umständen, die nachstehend beschrieben sind, nicht für die heute fällige Rückzahlung zur Verfügung stehen. Die fälligen Zinsen für die Schuldverschreibungen 2022 wurden hingegen heute gezahlt.



Nach einem außergewöhnlich guten 1. Halbjahr 2022, in dem Metalcorp seinen Umsatz um 68 % auf 511,1 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 303,6 Mio. Euro) und sein EBITDA um 53 % auf 39,4 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 25,8 Mio. Euro) steigern konnte, hat der Anstieg des Handelsvolumens auf der Metalcorp-Plattform ein entsprechendes Umlaufvermögen (Working Capital) gebunden. Um diesen Liquiditätsbedarf zu decken, hat die Gruppe zusätzliche Finanzmittel beschafft. Metalcorp hat zudem einen weiteren vorübergehenden Bedarf an Working Capital, um seine 1 Mio. Tonnen Bauxit zu finanzieren, die in der ersten Jahreshälfte in Guinea abgebaut wurden und nun ab November 2022 geliefert werden sollen.



Metalcorp hatte eigentlich geplant, die Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2022 durch eine Kombination aus eigenen Barmitteln, Rohstofffinanzierungen und einer Kreditlinie zu finanzieren. Die jüngsten Turbulenzen auf den Finanzmärkten haben jedoch dazu geführt, dass die Gegenpartei die Kreditfazilität nicht mehr ausreichen will, was die für Metalcorp verfügbare Liquidität verringert hat.



Die anhaltenden Marktturbulenzen, die durch die Unsicherheit infolge der am 22. September 2022 gegen die Republik Guinea verhängten und am 27. September 2022 von der US-Regierung bestätigten Ecowas-Sanktionen noch verstärkt wurden, haben zudem dazu geführt, dass die Gruppe nicht in der Lage war, innerhalb der Frist eine Ersatzfinanzierung zu sichern. Metalcorp und sein Anteilseigner werden jedoch weiterhin alle Maßnahmen zur Beschaffung ausreichender Liquidität ergreifen, um die Rückzahlung zeitnah zu ermöglichen.



Als Vorsichtsmaßnahme plant die Gruppe die Einberufung von Abstimmungen der Anleihegläubiger für zwei Maßnahmen. Für die Schuldverschreibungen 2022 wird die Gesellschaft ihren Anleihegläubigern eine Verlängerung der Laufzeit um bis zu ein Jahr (d. h. bis Oktober 2023) zu einem erhöhten Zinssatz von 8,5 % p.a. vorschlagen, mit der Möglichkeit, die Anleihen vor diesem Datum zurückzuzahlen. Für die 2026 fälligen Schuldverschreibungen wird das Unternehmen einen Rechteverzicht (Waiver) vorschlagen.



Die Gesellschaft bekräftigt, dass die Gruppe operativ gut aufgestellt ist und dass sich das Management in den kommenden Wochen darauf konzentrieren wird, negative Entwicklungen zu verhindern, die alle Stakeholder von Metalcorp wesentlich beeinträchtigen würden.



Für weitere Informationen:

Anouar Belli

Metalcorp Group S.A.

abelli@metalcorpgroup.com



Patrick Handley, Tom Pigott

Brunswick

+44 (0) 20 7404 5959



Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0) 89 8896906 25

metalcorp@better-orange.de 03.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com