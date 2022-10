ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für K+S auf 38 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 44,50 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die fundamentale Lage bleibe für Düngemittelhersteller wohl auch 2023 günstig, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktien preisten operative Ergebnisse unter denen von 2021 ein, obwohl das Preisumfeld für Düngemittel viel besser sein werde. Für K+S reduzierte der Experte aber etwas seine Schätzungen, außerdem verschob er den Bewertungszeitraum auf Dezember 2023./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 23:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 00:15 / BST

