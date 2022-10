Shop Apotheke im dritten Quartal mit operativem Gewinn

SEVENUM (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat im dritten Quartal im Tagesgeschäft wohl erstmals in diesem Jahr die Gewinnschwelle erreicht. Für die Monate Juli bis September erwarten die Niederländer dank Kosteneinsparungen und Wachstum eine positive operative Gewinnmarge gemessen an dem um Sonderposten bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), wie Shop Apotheke am Mittwoch in Sevenum auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Analysten hatten mit einem Minus gerechnet.

Den Umsatz konnte die Online-Apotheke unter anderem dank Neukunden um ein Fünftel auf 285 Millionen Euro steigern - auch das war etwas mehr als von Experten gedacht. Vom Erlös machten nicht verschreibungspflichtige Medikamente weiter den Löwenanteil aus mit 252 Millionen Euro, sie wuchsen zudem mit 22 Prozent schneller als die restlichen Produkte. Vorstandschef Stefan Feltens sprach von Marktanteilsgewinnen in allen sieben Ländern. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Management für das fortgeführte Geschäft./men/ngu