Credit Suisse will Schuldpapiere über rund 3 Milliarden Franken zurückkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Credit Suisse will eigene Anleihen im Gesamtbetrag von rund 3 Milliarden Franken zurückkaufen. Die Schweizer Großbank wolle die Marktbedingungen für den Rückkauf der Schulden zu attraktiven Preisen nutzen und so ihre Zinsausgaben optimieren, teilte sie am Freitag mit.

Im Einzelnen gibt das Geldhaus ein Rückkaufangebot für acht vorrangige Schuldverschreibungen in Euro oder Pfund über bis zu 1 Milliarde Euro ab. Gleichzeitig kündigte sie ein separates Barangebot für zwölf auf US-Dollar lautende vorrangige Schuldverschreibungen im Gesamtwert von bis zu 2 Milliarden Dollar an. Die beiden Kaufangebote laufen laut der Mitteilung am 3. November beziehungsweise am 10. November ab.

Die Credit Suisse steckt derzeit mitten in einer "umfassenden Strategieüberprüfung". Die Ergebnisse will sie am 27. Oktober gemeinsam mit den Finanzergebnissen des dritten Quartals vorlegen./tp/gab/AWP/men