BMW: E-Mobilität auf dem Vormarsch

Aktuell sollten Investoren bei BMW vorsichtig agieren, eine weitere Aufwärtsbewegung mit Zielen um den EMA 50 bei 73,93 Euro und einem seit Sommer bestehenden Abwärtstrend verlaufend knapp darüber könnten demnächst in den Fokus der Investoren geraten. Für eine nachhaltige Trendwende bedarf es jedoch eines Kursanstiegs mindestens über 80,00 Euro, sodass auch der längerfristige Abwärtstrend bestehend seit dem Jahreswechsel endgültig beendet werden kann. Unterhalb der Septembertiefs von 68,44 Euro würde dagegen ein bärisches Szenario mit Zielen an den aktuellen Jahrestiefs bei 67,58 Euro greifen.

Entsprechend präsentiert sich auch das Chartbild auf mittelfristiger Basis merklich eingetrübt, mit Mühe und Not konnte ein Test der Verlaufstiefs aus Anfang dieses Jahres verhindert werden. Derzeit befindet sich BMW in einer Aufwärtsphase, diese dürfte nach einer fünfwelligen Impulswelle allerdings nur dreiwellig ausfallen, bietet aber dennoch kurzzeitig gute Chancen auf der Oberseite.

Fazit:

Das Bild zahlreicher Aktien an den Märkten ist sehr stark gemischt, im Falle von BMW kann aus technischer Sicht lediglich eine technische Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste mit Zielen um 74,00 und darüber 76,00 Euro abgeleitet werden. Wer sich ebenfalls an diesem Long-Szenario betätigen möchte, könnte hierzu beispielshalber auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD7GSS zurückgreifen. Entsprechend der Zielvorgaben könnte dann eine Rendite von maximal 70 Prozent erreicht werden. Rechnerisch würde das Zertifikat am Ende ein Niveau von 0,85 Euro aufweisen. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von vorläufig 71,45 Euro nicht überschreiten. Daraus würde sich ein rechnerischer Stopp im Schein von 0,39 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen, eine engmaschige Beobachtung bleibt daher unerlässlich!