ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Evonik auf 'Equal-weight' - Ziel auf 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Evonik von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 25 Euro gesenkt. Nach sechs Quartalen mit Rückenwind scheine sich das Momentum für die Chemiebranche zu drehen, schrieb Analyst Charles Webb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage ebbe ab, Lagerbestände würden abgebaut und es gebe Druck auf die Margen. Eine Menge sei aber bereits eingepreist, sodass es bis Jahresende durchaus taktisches Erholungspotenzial gebe./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

