AUTO1 - Mehr verkaufte Autos, Aktie mit neuem Allzeittiefs

Auto1 Group - WKN: A2LQ88 - ISIN: DE000A2LQ884 - Kurs: 5,605 € (XETRA)

Zwar konnte der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 die Absätze erhöhen, doch sind die Zahlen gegenüber den ersten beiden Quartalen 2022 rückläufig. Im dritten Quartal wurden 163.500 Fahrzeuge verkauft, was einem Plus von 4,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet. Noch besser lief es beim Geschäft mit Privatkunden über die Plattform AutoHero, wo mit 17.150 Fahrzeugen 52,1 % mehr verkauft wurden als im Vergleichsquartal des Vorjahres (Quelle: stock3 News). Detaillierte Finanzzahlen zum dritten Quartal wird Auto1 am 2. November vorlegen.

Brachialer Abwärtstrend

Nach er Erholung im Sommer wird der Wert seit Wochen wieder stark abverkauft. Im Zuge des übergeordneten Abwärtstrends drohen hier weitere Abgaben zur Trendkanalunterkante bei rund 3,10 - 3,70 EUR.

Kurzfristige Erholungen wären durchaus drin nach dem starken Abverkauf, zunächst sollten aber lediglich bärische Pullbacks an das alte Allzeittief bei 6,62 EUR eingeplant werden. Auch höhere Erholungen bis 7,30 - 7,55 EUR wären zulässig, ohne das bärische Szenario zu gefährden.

Oberhalb von 7,60 EUR würde sich die kurzfristige Situation etwas verbessern. Ein Anlauf auf die Widerstandszone bei 8,60 - 9,00 EUR könnte dann folgen. Erst mit dem Verlassen des übergeordneten Abwärtstrendkanals entstehen oberhalb von 9 EUR größere Kaufsignale mit ersten Zielen bei 11,98 - 12,62 EUR.

Fazit: Die heutigen Zahlen sorgen nicht für Begeisterung, die Aktie bleibt ihrem starken Abwärtstrend treu. Sollte Anfang November kein kleines Wunder vermeldet werden, dürfte sich an dieser Tendenz auch wenig ändern. Das Papier bleibt riskant und prinzipiell wenig interessant für Spekulationen auf steigende Kurse.

Auto1 Group

Auch interessant:

JPMORGAN - Ein Zuckerschlecken für Shorties

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch stock3 Terminal. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consors habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über stock3 Terminal testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)