Aktien New York: Kurskapriolen nach Inflationsdaten - Dow über 30 000 Punkte

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in den USA haben die US-Börsen am Donnerstag auf eine ausgeprägte Berg- und Talfahrt geschickt. Nach zunächst kräftigen Verlusten ging es schließlich steil nach oben. An den Aktienmärkten mache sich aktuell die Hoffnung breit, dass die in diesem Jahr gestarteten Ausverkaufswellen ihren Boden gefunden haben könnten, sagten Händler.

Die US-Inflationsdaten für September hatten gezeigt, dass die hohe Inflation zwar tendenziell auf dem Rückzug ist, aber nur leicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,2 Prozent und damit etwas deutlicher als erwartet. Im August allerdings hatte die Inflationsrate noch 8,3 Prozent betragen.

Der Dow Jones Industrial , der zum Handelsstart um fast zwei Prozent absackte, erholte sich dann zunehmend. Rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss legte der bekannteste Wall-Street-Index schließlich um 2,78 Prozent auf 30 023,21 Punkte zu. Für den S&P 500 , der zeitweise ein neues Tief seit November 2020 markierte und dabei die Marke von 3500 Punkten testete, legte zuletzt um 2,47 Prozent auf 3665,40 Zähler zu. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 , der zeitweise den siebten Tag in Folge gesunken und auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gesackt war, gewann 2,15 Prozent auf 11 017,23 Punkte.

Nach den Inflationsdaten ist zwar klar, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins Anfang November ein viertes Mal um 0,75 Prozent anheben wird, wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sagte, doch die Daten hätten auch eine positive Seite. "Die Jahresrate ist den dritten Monat in Folge gesunken", so Altmann. Damit stimme zumindest die Richtung, auch wenn der Pfad deutlich flacher als erhofft verlaufe. Und Thomas Gitzel, Volkswirt bei der VP Bank, sagte: "Der Ausblick auf die weitere Teuerungsentwicklung lässt durchaus die Schlussfolgerung zu, dass die meiste Arbeit der Fed getan ist."

Unter den Einzelwerten legten vor allem Bankaktien erneut zu, denn sie sind Profiteure von steigenden Zinsen. JPMorgan gewannen im Dow 5,6 Prozent und Morgan Stanley , die Citigroup und Wells Fargo stiegen im S&P 100 zwischen 3,6 und 5,5 Prozent. All diese Finanzinstitute legen zudem am Freitag ihre Quartalsbilanzen vor.

Favorit im Dow waren allerdings die Aktien von Walgreens mit plus 5,9 Prozent. Das vierte Geschäftsquartal der Apothekenkette war nicht ganz so schlecht wie erwartet ausgefallen. Für das neue Geschäftsjahr überraschte der Konzern ebenfalls positiv, auch wenn er von einem Rückgang der Gewinne ausgeht.

Applied Materials zogen im Nasdaq 100 nach den jüngsten Verlusten trotz einer Umsatz- und Gewinnwarnung um 4,2 Prozent an. Als Grund für die am Vorabend gesenkten Prognosen für das vierte Geschäftsquartal 2021/22 nannte der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie die jüngsten Exportbeschränkungen der US-Regierung.

Aufmerksamkeit zogen auch die Papiere von Kroger und Albertsons Companies auf sich. Die beiden Supermarktketten befinden sich Kreisen zufolge in Gesprächen über einen Zusammenschluss, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Eine Einigung könnte möglicherweise noch in dieser Woche erzielt werden, hieß es. Vertreter von Albertsons und Kroger seien für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar gewesen. Die Aktien von Kroger legten zunächst deutlich zu, gaben dann aber ihre Gewinne wieder ab und zeigten sich zuletzt leicht im Minus. Die Anteile von Albertsons dagegen bauten ihr Plus weiter auf 12 Prozent aus./ck/nas