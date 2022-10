BlackRock - Schrumpfende Assets, Umsätze und Gewinne

Blackrock Inc. - WKN: 928193 - ISIN: US09247X1019 - Kurs: 531,100 $ (NYSE)

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat im dritten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, die Erwartungen der Analysten aber übertroffen. Am Ende des dritten Quartals 2022 betrug das von BlackRock verwaltete Vermögen (Assets under Management) noch 7,96 Billionen US-Dollar. Dies waren 6,2 % weniger als am Ende des zweiten Quartals und rund 16 % weniger als im Vorjahresquartal.

Da die Umsatzerlöse von BlackRock vor allem auf kassierten Gebühren basieren, korrelieren diese stark mit den Assets under Management. Der Umsatz sank im dritten Quartal um 15 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf 4,31 Mrd. USD. Der operative Gewinn schrumpfte um 22 % auf 1,59 Mrd. USD und der Nettogewinn um 17 % auf 1,45 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie nahm von 11,34 USD auf 9,55 USD ab.

Die Zahlen lagen insgesamt aber über den Erwartungen der Analysten, die einen Umsatz von 4,17 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 7,27 USD erwartet hatten.

Obwohl das verwaltete Vermögen angesichts der fallenden Kurse schrumpfte, verbuchte BlackRock weiter Zuflüsse an Anlagegeldern. Im dritten Quartal flossen dem Unternehmen insgesamt 17 Mrd. USD zu, in den ersten neun Monaten sogar 193 Mrd. USD. Im kurzfristigen Cash-Management-Geschäft verbuchte BlackRock aber deutliche Mittelabflüsse.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 19,37 17,72 18,33 Ergebnis je Aktie in USD 38,76 31,91 34,53 KGV 14 17 15 Dividende je Aktie in USD 16,52 19,52 20,57 Dividendenrendite 3,11 % 3,68 % 3,87 % *e = erwartet

Das aktuelle Umfeld aus fallenden Kursen ist für BlackRock nicht einfach, weil dadurch automatisch auch das verwaltete Vermögen und damit die Gebühren schrumpfen. Langfristig dürfte BlackRock aber dennoch gut aufgestellt sein, um in den kommenden Jahren weiter zu wachsen. Mit seiner ETF-Tochter iShares profitiert BlackRock damit auch weiterhin vom zunehmenden Anteil passiver Investments.

Die Blackrock-Aktie reagiert auf die aktuellen Zahlen vorbörslich mit einem leichten Anstieg. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 531,10 USD wird die Aktie aktuell bei 540,29 USD getaxt (13:50 Uhr). Trotz dieser positiven Reaktion befindet sich die Aktie seit Monaten in einem Abwärtstrendkanal. Dieser kann sich noch einige Wochen fortsetzen. Dabei wäre ein Rückfall gen 450 USD und somit auf den langfristigen Aufwärtstrend seit März 2009 möglich. Erholungen muss man einblenden. Sie bleibe für die Bären ungefährlich, solange die Aktie innerhalb des Abwärtstrendkanals notiert. Aktuell ist ein Anstieg über 729,30 USD notwendig, um aus diesem Kanal nach oben auszubrechen. Dann käme das Allzeithoch in Reichweite.

Blackrock Inc.

