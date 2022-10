Dieser Nebenwert hat Rallyambitionen

Fuchs Petrolub SE - WKN: A3E5D6 - ISIN: DE000A3E5D64 - Kurs: 27,680 € (XETRA)

Auf Höhe des 2020er Tiefs bei 25,56 EUR oszillierte die Aktie von Fuchs Petrolub in den letzten Wochen seitwärts und bildete einen leicht versetzten Doppelboden aus. Der Anstieg der Anteile des Schmierstoffspezialisten aus dem MDAX seit dem 28. September ist aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit bullisch zu werten und könnte nach der laufenden Konsolidierung mit einem Ausbruch über das Hoch bei 28,32 EUR in eine neue Runde gehen.

Mit einer Einschränkung: Bis an das 100 %-Ziel der ersten Erholungsphase von Juni bis Ende Juli, das bei 30,14 EUR liegt, könnte die laufende Kaufwelle noch zur Seitwärtskonsolidierung gehören und dort enden. Um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, können kurzfristige Trader bei einem Anstieg bis 30,14 EUR entsprechend ihre Stops nach oben anpassen. Wer mittelfristig in die Aktie investieren möchte, könnte dies in mehreren Tranchen oder erst bei einem Ausbruch über 30,14 EUR umsetzen. Da die Aktie über 30,14 EUR Platz bis an die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 34,50 EUR besitzt, könnte sich die Geduld bezahlt machen.

Eine weitere Korrektur in Richtung 25,56 und 24,72 EUR dürfte dagegen erst bei einem nachhaltigen Bruch der 26,00-EUR-Marke erfolgen. Bis dahin überwiegen die Ausbruchschancen.

Fuchs Petrolub Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)