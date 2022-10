Porsche-Aktie auf der Überholspur ‒ lohnt sich der Kauf?

Die Aktie der frisch notierten Porsche AG (WKN: PAG911) ist angesichts des Umfeldes sehr stark gestartet. Seit einigen Tagen kann man nun Aktien der Porsche AG kaufen und sich damit an dem erfolgreichen Autobauer beteiligen

Zwar ist die Aktie nur um wenige Prozent auf aktuell 86,60 Euro gestiegen (Stand: 12.10.2022). Aber angesichts der gefühlt immer weiter abrutschenden Aktienkurse ist das eine exzellente Performance.

Aber lohnt es sich jetzt auch noch, die Aktie zu kaufen? Schauen wir uns dazu die Geschäftszahlen an.

Lohnt sich der Kauf der Porsche-Aktie?

Tatsächlich hätte das aktuelle Jahr für Porsche bisher kaum besser laufen können. In der ersten Jahreshälfte ist der Umsatz um mehr als 8 % auf fast 18 Mrd. Euro geklettert. Der Gewinn nach Steuern ist sogar um 18 % auf 2,5 Mrd. Euro in die Höhe geschossen. Je Aktie waren das ganze 2,75 Euro Nettogewinn.

Sollte Porsche auch im Rest des Jahres weiter so Gas geben, könnte der Gewinn je Aktie auf deutlich über 5 Euro steigen. Beim aktuellen Aktienkurs ergibt das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 17.

Für einen Autobauer ist das tatsächlich schon eine hohe Bewertung. Die Aktie der Konzernmutter Volkswagen (WKN: 766403) beispielsweise kann man schon für das 5-Fache des Gewinns bekommen. Und auch die Aktien der übrigen deutschen Autohersteller sind ähnlich günstig bewertet. Tatsächlich ist Porsche sogar an der Börse mehr wert als die deutschen Konkurrenten, die aber mehr Gewinn machen.

Hohe Bewertung sorgt für hohes Risiko

Dabei muss man allerdings auch berücksichtigen, dass Porsche nicht im selben Marktsegment tätig ist wie die übrigen Konzerne. Da Porsche hauptsächlich sehr hochpreisige Fahrzeuge im Angebot hat, könnte man vermuten, dass die Verkaufszahlen und Gewinne auch in einer Rezession verhältnismäßig stabil bleiben. Das dürfte dem Markt aber kaum ausreichen. Noch wichtiger wird aber sein, dass die Verkäufe weiter steigen.

Denn sollte der Gewinn in den nächsten Jahren stagnieren oder sogar fallen, wird sich die Porsche Aktie sehr schnell auf einem ähnlichen Bewertungsniveau wiederfinden wie die Konzernmutter.

Bei der Porsche-Aktie hängt also alles davon ab, ob das Unternehmen es schafft, weiter kräftig zu wachsen. Angesichts der schon hohen Bewertung bringt der Kauf aus meiner Sicht ein hohes Risiko mit sich. Denn sollte Porsche die hohen Erwartungen verfehlen, dürfte das einen deutlichen Kursrutsch zur Folge haben.

Zwar konnte Porsche den Gewinn in den letzten Jahren kräftig steigern. Aber das konnten auch die meisten anderen Autohersteller. Ob die Gewinne auch in den nächsten Jahren weiter in dem Maße sprudeln werden, muss sich erst noch zeigen. Zu einem deutlich günstigeren Kurs würde ich mir die Aktie vielleicht ins Depot legen. Aber aktuell überwiegen aus meiner Sicht die Risiken.

