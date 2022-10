EQS-Adhoc: GESCO AG erhöht Prognose 2022

EQS-Ad-hoc: Gesco AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Planzahlen

GESCO AG erhöht Prognose 2022



17.10.2022

Erfolgreiches Geschäftsjahr verfestigt sich

Konzernjahresüberschuss in neuer Bandbreite von 30,7 – 32,2 Mio. € erwartet Die im Prime Standard notierte GESCO AG erhöht ihre Prognose für den Konzernjahresüberschuss* 2022. Mit den Halbjahreszahlen 2022 wurde die zum Anfang des Jahres veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2022 bestätigt und auf die jeweils oberen Bandbreiten bei Konzernumsatz (565 - 585 Mio. €) und bei Konzernjahresergebnis (28,0 - 30,5 Mio. €) präzisiert. Die aktuelle Entwicklung der Geschäftszahlen ist getragen durch die hohe Anpassungsgeschwindigkeit in der Weitergabe der Teuerungen bei gleichzeitig erfolgreicher Stabilisierung der Lieferketten. Zusätzlich wirken weitere positive Effekte aus den Effizienzprogrammen. Damit zeichnet sich ab, dass der Konzernjahresüberschuss 2022 in der Bandbreite von 30,7 – 32,2 Mio. € liegen wird. Der Konzernumsatz 2022 wird in der kommunizierten Bandbreite von 575 - 585 Mio. € erwartet. Angestrebte Akquisitionen bleiben bei dieser Prognose unberücksichtigt. *nach Anteilen Dritter Über GESCO: Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de,

