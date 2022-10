EQS-News: Evotec und TIAP nehmen Amgen in BRIDGE-Partnerschaft LAB150 auf

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec und TIAP nehmen Amgen in BRIDGE-Partnerschaft LAB150 auf



17.10.2022 / 13:00 CET/CEST







AMGEN WIRD TEIL VON LAB150, UM DIE NÄCHSTE GENERATION VON LIFE SCIENCE-UNTERNEHMEN IN KANADA AUFZUBAUEN

Hamburg, Deutschland und Toronto, Kanada, 17. Oktober 2022:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) und Toronto Innovation Acceleration Partners („TIAP“) gaben heute bekannt, dass die zwei Unternehmen Amgen als strategischen Partner in LAB150, ihre translationale BRIDGE-Partnerschaft, aufnehmen. Die Erweiterung umfasst eine gemeinsame Investition von 14 Mio. US$ zur Beschleunigung neuer Unternehmensgründungen aus LAB150-Programmen.



LAB150 wurde 2017 von Evotec und TIAP geschaffen, um die Umsetzung akademischer Forschung aus Toronto in marktreife Produkte voranzutreiben. Die erweiterte Vereinbarung baut auf bestehenden Partnerschaften zwischen Evotec, TIAP und Amgen auf, fördert die Entwicklung zukunftsweisender Therapeutika durch TIAPs Mitglieder mit Evotecs industriellen Wirkstoffforschungsplattformen. Amgen unterstützt ausgewählte LAB150-Projekte mit finanziellen Mitteln und steuert zudem mit unternehmenseigenen Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsteams wichtiges Mentoring bei. Zusätzlich wird Amgen Ventures Möglichkeiten für Investitionen in aus LAB150 hervorgegangene Unternehmen prüfen. Die gemeinsamen Bemühungen werden die Effizienz und das Umsetzungspotenzial der akademischen Forschung steigern, um geistiges Eigentum aus Kanada und neuartige Therapien zu entwickeln und ihre Kommerzialisierung durch die nächste Generation kanadischer Life Science-Unternehmen zu beschleunigen.



„Als strategischer Partner arbeitet Amgen seit 2019 eng mit TIAP zusammen und wir sind dankbar für ihre kontinuierliche Unterstützung bei der Kommerzialisierung richtungsweisender kanadischer Innovationen. Gemeinsam mit Evotec freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Amgen, um mit erweiterter Expertise und Kapital für LAB150 die Gründung von Life Science-Unternehmen zu ermöglichen,“ sagte Parimal Nathwani, President und CEO von TIAP. „Dass mit Amgen und Evotec zwei weltweit anerkannte Branchenführer unter dem Dach von LAB150 zusammengekommen sind, ist ein sehr gutes Signal für die Life Science-Community in Kanada und die Verbesserung der globalen Gesundheit.“



Philip Tagari, Vice President of Research bei Amgen, kommentierte: „Amgens bestehende vierjährige Partnerschaft mit TIAP zur Unterstützung frühphasiger Innovationen im Biotech-Ökosystem im Großraum Toronto hat gezeigt, dass TIAP über eine einzigartige Expertise zur Auswahl neuer Projekte mit bedeutendem medizinischem und kommerziellem Zukunftspotenzial verfügt. Zudem hat sich die herausragende Qualität der biomedizinischen Forschung gezeigt, die LAB150 über ihr Netzwerk von weltweit führenden Institutionen bereitstellt. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Evotec wird unsere mehrjährige Investition den Weg in die frühe Phase der Ausgründung modernster akademischer Wissenschaft in Ontario erheblich vereinfachen, und neue Kandidaten für klinische Entwicklung identifizieren, um Patienten mit schweren Krankheiten wirksame Medikamente zur Verfügung zu stellen.“



Dr. Thomas Hanke, EVP Head of Academic Partnerships bei Evotec, fügte hinzu: „Die BRIDGE-Partnerschaft LAB150 hat bewiesen, therapeutische Projekte mit hohem Potenzial identifizieren und validieren zu können und die erfolgreiche Gründung neuer Unternehmen zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Bemühungen weiter zu beschleunigen, indem wir Amgens beindruckende Erfolgsbilanz in der Wirkstoffentwicklung in verschiedenen Therapiebereichen sowie bei der Gründung erfolgreicher Life Science-Unternehmen nutzen.“



Mit einem Gesamtvolumen von mehr als 7 Mio. US$, mehr als 150 evaluierten und aktuell 10 geförderten Projekten, hat LAB150 eine starke Erfolgsbilanz vorzuweisen. Amgen als neuer Partner garantiert einen belastbaren 360-Grad-Auswahlprozess und erhöht kapitaleffiziente Investitionen von LAB150 in die schnelle Entwicklung von Therapeutika. Darüber hinaus wird die symbiotische Partnerschaft zwischen den drei Partnern der LAB150 unverzichtbare Expertise in die Entwicklung und Finanzierung aufstrebender Technologien bringen.





ÜBER TIAP

TIAP ist ein führender Anbieter von Kommerzialisierungsexpertise, Frühphasenfinanzierung und Deal-Brokering mit der Industrie und privaten Investoren im Bereich der Gesundheitswissenschaften. TIAP ist eine mitgliederbasierte Organisation, die sich aus 10 Mitgliedsinstitutionen - darunter die Universität von Toronto und angeschlossene Lehrkrankenhäuser - zusammensetzt und den Auftrag hat, die Kommerzialisierung ihrer vielversprechendsten Forschungsdurchbrüche voranzutreiben. Das aktive Portfolio von TIAP besteht sowohl aus Unternehmen in der Frühphase als auch aus mehr als 70 Unternehmen in Bereichen wie Therapeutika, medizinische Geräte und digitale Gesundheit/AI. Die Unternehmen haben mehr als 1 Mrd. USD von globalen Investoren erhalten und mehr als 1000 Arbeitsplätze geschaffen. TIAP wird teilweise von der Federal Economic Development Agency for Southern Ontario unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tiap.ca und folgen Sie uns auf www.twitter.com/TIAPToronto. Für weitere Informationen über LAB150 besuchen Sie bitte https://lab150.com.



ÜBER AMGEN

Amgen hat sich zum Ziel gesetzt, das Potenzial der Biologie für Patienten, die an schweren Krankheiten leiden, zu erschließen, indem es innovative Humantherapeutika entdeckt, entwickelt, herstellt und bereitstellt. Dieser Ansatz beginnt mit dem Einsatz von Instrumenten wie der modernen Humangenetik, um die Komplexität von Krankheiten zu entschlüsseln und die Grundlagen der menschlichen Biologie zu verstehen. Amgen konzentriert sich auf Bereiche, in denen ein hoher medizinischer Bedarf besteht, und nutzt sein Fachwissen, um Lösungen zu finden, die die Gesundheitsergebnisse verbessern und das Leben der Menschen entscheidend verbessern. Als Biotechnologie-Pionier seit 1980 hat sich Amgen zu einem der weltweit führenden unabhängigen Biotechnologie-Unternehmen entwickelt, das Millionen von Patienten auf der ganzen Welt erreicht hat und eine Pipeline von Medikamenten mit bahnbrechendem Potenzial entwickelt.

Amgen gehört zu den 30 Unternehmen, die den Dow Jones Industrial Average bilden, und ist auch Teil des Nasdaq-100-Index. Im Jahr 2021 wurde Amgen von Fortune und Great Place to Work™ zu einem der 25 World's Best Workplaces™ und von Barron's zu einem der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt ernannt.