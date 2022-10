EQS-News: Metalcorp Group: Abstimmung ohne Versammlung vom 22. Oktober 2022 um 0:00 Uhr bis zum 25. Oktober 2022 um 24:00 Uhr

EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Metalcorp Group: Abstimmung ohne Versammlung vom 22. Oktober 2022 um 0:00 Uhr bis zum 25. Oktober 2022 um 24:00 Uhr



Luxemburg, 18. Oktober 2022 – Die Metalcorp Group S.A. erinnert an die bevorstehende Abstimmung ohne Versammlung. Sämtliche Gläubiger der Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) werden gebeten, ihre Stimme während des Zeitraums vom 22. Oktober 2022 um 0:00 Uhr bis zum 25. Oktober 2022 um 24:00 Uhr schriftlich abzugeben. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebseite www.metalcorpgroup.com unter „Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2022“ verfügbar.



Eine Beschlussfassung ist nur bei einem Quorum von 50 % der ausstehenden Schuldverschreibungen möglich. Sollte das Quorum nicht erreicht werden, wird die Metalcorp Group zeitnah zur 2. Gläubigerversammlung einladen, für die das Quorum 25 % beträgt. In diesem Fall ist eine Präsentation für die Anleihegläubiger am Donnerstag, 27. Oktober 2022 um 17 Uhr geplant.



Für weitere Informationen:

Anouar Belli

Metalcorp Group S.A.

abelli@metalcorpgroup.com



Patrick Handley, Tom Pigott

Brunswick

+44 (0) 20 7404 5959



Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0) 89 8896906 25

metalcorp@better-orange.de