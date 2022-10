Zahlen Roche: Umsätze leicht gestiegen

Heute Morgen hat der Schweizer Pharmakonzern Roche Zahlen veröffentlicht; und die Erwartungen wurden erfüllt. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres ist der Umsatz um 1 Prozent auf 47 Mrd. CHF gestiegen, trotz sinkender Corona-Umsätze. Die Pharmabranche litt leicht und setzte 1 Prozent weniger um als im Vorjahreszeitraum, insgesamt 33,2 Mrd. CHF. Die Diagnostiksparte stieg dagegen um 4 Prozent auf 13,8 Mrd. CHF.

Corona-Medikamente wurden weniger umgesetzt, was durch den Absatz neuerer Medikamente jedoch ausgeglichen wurde.

Allerdings: Die Umsätze lagen unterhalb der Schätzungen der meisten Analysten. Wie hoch die Gewinnzahlen waren, gibt Roche traditionell zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Die endgültigen Zahlen werden erst beim nächsten Bericht bekanntgegeben.

Jedoch hat das Management den vorsichtigen Ausblick bekräftigt; die bisherige Prognose und Erwartung wurden nochmals bestätigt.

An der Börse überzeugten die Zahlen hingegen nicht: Die Roche-Aktien liegen mit mehr als 1,1 Prozent im Minus.

Wer von steigenden Kursen bei Roche ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (CJ5H1L)* von Société Générale investieren. Der Hebel liegt bei 2,92 (Stand: 18.10.2022), die K.O.-Schwelle liegt bei 215,41 CHF bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen bei Roche ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (SD6NKQ)* investieren. Der Hebel liegt bei 2,97 (Stand: 18.10.2022), die K.O.-Schwelle bei 421,87 CHF bei unbegrenzter Laufzeit.

(mit Material von dpa-AFX)