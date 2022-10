Trading-Chance Goldman Sachs: Das war ein klarer Punkt für die Bären

Werbung

Stark angefangen, dann aber stark nachgelassen, so ließe sich die Reaktion des Marktes auf die gestern vorgelegten Quartalsergebnisse des Investmentbank-Riesen Goldman Sachs beschreiben. Auch, wenn am Ende noch ein Plus blieb: Es war anfangs weit größer. Und die Aktie drehte genau da wieder nach unten, wo sie hätte nach oben durchbrechen müssen. Eine Trading-Chance Short.

Unsere letzte Trading-Chance, die Goldman Sachs betraf, stammt vom 15. August und war ebenso ein Short-Trade wie der, den wir heute vorstellen. Zeitweise war die Aktie ja noch weit tiefer gestanden, der Gewinn des August-Trades also noch höher als die gut 40 Prozent, die momentan zu Buche stehen. Aber es bliebe dabei: Den „alten“ Trade könnte man allemal halten, mit dieser Empfehlung ggf. zukaufen. Wichtig wäre aber, den Stop Loss deutlich nachzuziehen. Aber jetzt zur aktuellen Lage bzw. dem Grund, warum man jetzt neu bzw. erneut Short gehen könnte:

Die Bilanzergebnisse übertrafen die Prognosen … aber das ist nicht viel wert

Goldman Sachs lag mit einem Gewinn pro Aktie von 8,25 US-Dollar einigermaßen solide über der durchschnittlichen Analystenprognose von 7,80 US-Dollar. Auch der Umsatz von 11,98 Milliarden US-Dollar schlug die Erwartungen (11,35 Milliarden). Das klingt gut. Aber um erkennen zu können, wie es wirklich läuft, sind die Schätzungen der Ergebnisse belanglos, da kommt es darauf an, wie es im entsprechenden Vorjahresquartal aussah. Und wer diesen sinnvollen Vergleich zog, erkannte:

Es läuft ganz und gar nicht gut. Denn im dritten Quartal 2021 hatte der Gewinn pro Aktie noch bei 14,93 US-Dollar, der Umsatz bei 13,6 Milliarden gelegen. Und dass Goldman Sachs avisierte, sich nach und nach vom Privatkundengeschäft zurückzuziehen, das man erst 2016 zu verstärken begonnen hatte, macht schon klar: Man ist nicht in der besten aller Welten unterwegs. Denn wäre das so, müsste man nichts ändern.

Die Aktie drehte, wo sie aus Sicht der Bullen niemals hätte drehen dürfen

Viele Anleger beschränken sich zwar darauf, einfach die Ergebnisse mit den Prognosen zu vergleichen. Das waren diejenigen, die bei Goldman Sachs gestern kräftig zulangten und die Aktie in der Spitze 5,8 Prozent nach oben trieben. Wer indes sah, dass diese Zahlen bestenfalls „Katzengold“ waren, nutzte diese Käufe zum Ausstieg. Am Ende blieben nur noch 2,33 Prozent übrig. Besser als nichts, könnte man meinen. Aber es ist der Punkt, an dem die Verkäufe einsetzten, der die Aktie für einen Short-Trade interessant macht. Sie sehen das im Chart:

Quelle: marketmaker pp4

Goldman Sachs hatte am Tageshoch bereits ein Doppeltief vollendet. Da verkauft man nicht, sondern greift eher erst recht zu … wenn man nicht gute Gründe für solche Gewinnmitnahmen hat. Die Aktie fiel knapp unter die Nackenlinie dieses Doppeltiefs zurück, die Vollendung scheiterte also. Und das Hoch lag nur wenig unter einem sehr massiven Widerstandsbereich, der sich aus der mittelfristigen Abwärtstrendlinie, der 200-Tage-Linie sowie dem Mai-Hoch zusammensetzt und zwischen 325 und 330 US-Dollar wartet. Das wäre nicht passiert, wenn die Optimisten hier am längeren Hebel säßen. So aber kann es gut sein, dass die Abgaben weitergehen. Und dementsprechend ließe sich dieser gescheiterte Ausbruchsversuch für einen Trade nutzen:

Ein Trade, wie er sein sollte: trendkonform und nah an der Trendlinie

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis & K.O.-Level von 393,597 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,77. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 332 US-Dollar ansiedeln, leicht über die massive Widerstandszone, an welcher die Aktie jetzt erst einmal abgedreht hatte. Bei einem momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 0,9820 entspricht das einem Stop Loss von ca. 6,25 Euro in diesem Short-Zertifikat. Dieses Short-Zertifikat auf Goldman Sachs hat die WKN KF9HJR.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 325 US-Dollar, 328 US-Dollar, 330 US-Dollar, 347 US-Dollar

Unterstützungen: 288 US-Dollar, 278 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Goldman Sachs

Basiswert Goldman Sachs WKN KF9HJR ISIN DE000KF9HJR1 Basispreis 393,597 US-Dollar K.O.-Schwelle 393,597 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,77 Stop Loss Zertifikat 6,25 Euro

