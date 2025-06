AKTIEN IM FOKUS: US-Halbleiter stark - Broadcom-Rekord dank KI-Fantasie

NEW YORK/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat dem US-Halbleitersektor am Dienstag Auftrieb gegeben. Bei den Aktien von Broadcom reichte es sogar für ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen mit der Auslieferung einer neuen Version seiner Switch-Chips für Rechenzentren begonnen hat. Damit will Broadcom eine größere Rolle auf dem boomenden KI-Markt spielen.

Zuletzt zählten die Titel mit einem Plus von 2,6 Prozent auf rund 255 US-Dollar zu den größten Gewinnern im technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 . Für die Aktien des Branchenkollegen und KI-Giganten Nvidia ging es um gut 3 Prozent auf 141,70 Dollar bergauf. Noch deutlichere Gewinne verzeichneten die Branchenwerte Micron und On Semiconductor . Spitzenreiter im Nasdaq 100 war Microchip Technology mit einem Kursanstieg um 6 Prozent.

An Europas Börsen waren Technologietitel am Dienstag ebenfalls gefragt - neben dem Softwarekonzern SAP auch die Chipkonzerne Infineon und STMicro sowie der Chipindustrie-Zulieferer ASML .

Die Schweizer Großbank UBS rät bei Nvidia weiter zum Kauf. Zum ebenfalls beibehaltenen Kursziel von 175 Dollar haben die Aktien noch fast 24 Prozent Luft nach oben. Im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen hätten ihm Anleger viele Fragen zu dem Chipkonzern gestellt, schrieb Analyst Timothy Arcuri. Es gebe Anzeichen, dass ein jährlicher Umsatz von etwa 400 Milliarden US-Dollar im Bereich Rechenzentren tatsächlich möglich sei. Dies wäre fast doppelt so hoch wie seine aktuelle Schätzung von 233 Milliarden Dollar für das Jahr 2026.

Förderlich für die KI-Fantasie dürften auch die letzten Nachrichten von Neuralink sein. Elon Musks Gehirnimplantate-Firma hat sich 650 Millionen Dollar frisches Geld von Investoren besorgt. Die Finanzspritze solle unter anderem weiteren Patienten den Zugang zu der Technologie ermöglichen, teilte Neuralink mit. Bisher wurde der Chip fünf Menschen mit Querschnittslähmung eingesetzt. Er soll ihnen ermöglichen, durch Gedanken ein Smartphone zu bedienen - und darüber auch andere Technik.

Auch solle mit dem Geld an "innovativen künftigen Geräten" für eine tiefere Verbindung zwischen "biologischer und künstlicher Intelligenz" gearbeitet werden. Tech-Milliardär Musk hatte bei der Vorstellung der Technologie 2019 gesagt, Neuralink-Implantate könnten in Zukunft als Schnittstelle für eine "Symbiose mit Künstlicher Intelligenz" dienen. Es ist bereits die fünfte Finanzierungsrunde von Neuralink./gl/stw