EQS-News: EAMD European AeroMarine Drones AG: Steigende Nachfrage – 2 neue Repräsentanzen – EAMD jetzt auch in Dubai und Mexiko

Berlin, 20.10.2022 Die EAMD European AeroMarine Drones AG eröffnet zwei neue Vertretungen an internationalen Standorten: Dubai und Mexiko. So baut das Unternehmen auch im arabischen Raum, in der Asia/Pacific Region sowie auf dem amerikanischen Kontinent (inklusive USA) seine Präsenz aus.



„Die hohe Nachfrage nach Lösungen in der Nah- und Fernerkundung hat uns zu diesem Schritt bewogen“, erklärt Ulrich T. Grabowski, Vorstandssprecher der EAMD European AeroMarine Drones AG. „Es geht den Interessenten vor allem um die Bereiche Infrastruktur und Sicherheit, wobei die Anwendungsgebiete von der Überwachung von Fischgründen über das Monitoring in der Exploration von Bodenschätzen bis hin zu Anwendungen im Umwelt-, Katastrophen- und Klimaschutz reichen. Mit unseren umweltfreundlichen, hybriden Drohnen treffen wir den Puls der Zeit und werden einer „grünen Flugzeugwirtschaft“ gerecht.“



Die EAMD AeroMarine Drones AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Berlin. EAMD bietet ein innovatives und nachhaltiges Luftfahrtkonzept, für hoheitliche wie zivile Anwendungen, indem es herkömmliche Antriebstechniken für Drohnen durch hybride, kosteneffizientere Lösungen ersetzt. Das Unternehmen steht für den technischen Wandel in der Flugzeugtechnik hin zur Hybriden Technik (Elektroantrieb) sowie zukunftsweisenden Weiterentwicklungen (Tauchflugzeugen). Unter dem Dach des Unternehmens vereinen sich das Know-how des innovativen, europäischen Mittelstands und europäischer Institutionen der Forschung.





Inga Oldewurtel

Tel. +49 176-62 26 18 97

inga.oldewurtel@eamd.eu





