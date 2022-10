Scholz warnt vor weltweiter Renaissance der Kohle

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor einem stärkeren globalen Einsatz von Kohle als Folge des russischen Kriegs in der Ukraine gewarnt. Die Aggression Russlands dürfe nicht zu einer weltweiten Renaissance der Kohle führen, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Auf dem anstehenden EU-Gipfel würden die europäischen Positionen für die anstehende Weltklimakonferenz abgestimmt. Auch in Deutschland gelte: Jedes Windrad und jede Photovoltaikanlage mache das Land ein Stück unabhängiger von teurem Öl und Gas. Alle Regeln, die zum Erreichen der deutschen Klimaziele nötig seien, würden bis Jahresende stehen./bw/sk/mfi/tam/cn/DP/mis