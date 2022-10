Trading-Chance Fresenius Medical Care: Jetzt kommt Bewegung rein!

Werbung

Einige Wirtschaftsmedien meldeten gestern, dass der „berühmt-berüchtigte“ Hedgefonds Elliott bei Fresenius Medical Care und Fresenius einsteigen will. Ein Gerücht ist kein Fakt, daher ist ein Trade auf Fresenius Medical Care jetzt eine sehr spekulative Sache. Aber auch eine spannende, denn wenn Elliott hier mitmischt, wird das den Investoren mehrheitlich wohl sehr recht sein. Eine Trading-Chance Long.

Gestiegene Kosten und fehlende Fachkräfte, das waren die Kernpunkte, wegen denen der Dialysespezialist Fresenius Medical Care Ende Juli die Gesamtjahresprognose deutlich nach unten korrigieren musste. Die Aktie brach ein und kam seither nicht auf die Beine. Selbst kräftige Aufwärtsreaktionen des Gesamtmarkts gingen an dieser Aktie einfach vorbei. Das könnte sich jetzt ändern.

Eine Beteiligung von Elliott könnte Fresenius Medical Care voranbringen

Der Hedgefonds Elliott und sein Gründer Paul Singer sind dafür bekannt, Teilhabe als aktive Aufgabe zu verstehen. Man bringt Geld ein und will dafür mitgestalten. Das hat schon so manchen Unternehmensvorstand nervös gemacht, aber oft waren die Forderungen, die Elliott als Teilhaber stellte, für das Fortkommen des Unternehmens zielführend und hilfreich. Daher wundert es nicht, dass die Aktien beider Unternehmen, die von Fresenius Medical Care ebenso wie von der Mutter Fresenius, auf dieses Gerücht mit einem Kurssprung reagierten.

Dass der nicht vorhielt und ein Gutteil der gestrigen Kursgewinne wieder abverkauft wurde, dürfte dabei eher nicht daran liegen, dass andere Anleger die Sache negativ sehen oder davon ausgehen, dass diese Meldungen keine Substanz haben. Da dürfte eher der morgen anstehende Abrechnungstermin an der Terminbörse eine Rolle gespielt haben, denn:

Vor dem Abrechnungstermin gezielt ausgebremst?

Bei einer Aktie, die derart stetig abwärts läuft, ist das Interesse daran, dass die Optionen auf Fresenius Medical Care so nahe wie möglich am unteren Ende der Handelsspanne abgerechnet werden, hoch. Würde die Aktie so knapp vor dieser Abrechnung nach oben ausbrechen, würde das viele Akteure am Terminmarkt in eine Schieflage bringen, daher ist es nicht unüblich, wenn man versucht, dergleichen aktiv zu verhindern. Eine Vermutung, die in diesem Fall auch dadurch gestützt wird, dass der Gegendruck genau in dem Moment einsetzte, als Fresenius Medical Care das bisherige Monats-Verlaufshoch bei 28,91 Euro erreicht hatte, dessen Überschreiten weitere Käufe wahrscheinlich gemacht hätte. Aber:

Die Sache an sich, die Chance auf einen Einstieg von Elliott, hat genug Zugkraft, um weitere Versuche, die Aktie jetzt in Schwung zu bekommen, denkbar zu machen. Und auch, wenn durch den Abverkauf des Kurssprungs gestern zum Handelsende nur noch knapp zwei Prozent Kursgewinn übrig blieben, so ist doch der Leitstrahl des bärischen Lagers, die seit Ende Mai geltende, steilere der beiden mittelfristigen Abwärtstrendlinien, leicht überboten. Eine Aktie, in die Hoffnung zurückkehrt und die derart lange und weit gedrückt wurde, das ist Basis für risikofreudige Trader, die spannend genug wäre, um sich hier an einem Long-Trade zu versuchen.

Ein Trade für Risikofreudige!

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 18,752 Euro derzeit einen Hebel von 2,92 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 25,60 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 6,80 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Fresenius Medical Care lautet SQ1QZD.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 29,81 Euro, 33,50 Euro, 35,37 Euro

Unterstützungen: 26,19 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Fresenius Medical Care

Basiswert Fresenius Medical Care WKN SQ1QZD ISIN DE000SQ1QZD4 Basispreis 18,752 Euro K.O.-Schwelle 18,752 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Société Générale Hebel 2,92 Stop Loss Zertifikat 6,80 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

